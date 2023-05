Un video con protagonista Ben Affleck ha rapidamente fatto il giro della rete e ha attirato le attenzioni dei fan di tutto il mondo.

Aria di crisi tra Ben Affleck e JLo? O semplice nervosismo? In queste ore ha fatto il giro della rete un video in cui si vede l’attore camminare visibilmente scocciato a pochi passi dalla moglie e, dopo averle aperto la portiera dell’auto, Affleck avrebbe chiuso violentemente allo sportello prima di sbottare verso chi stava realizzando il video. Le immagini hanno scatenato nuovi gossip sul comportamento dell’attore che, già durante le sue ultime apparizioni pubbliche, è apparso visibilmente stufo e imbronciato.

Ben Affleck: la portiera sbattuta contro Jennifer Lopez

Da quando hanno annunciato il loro inaspettato ritorno di fiamma, Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati al centro di una valanga di gossip e, nelle ultime ore, il marito della cantante è tornato a far parlare di sé per un video in cui sembra sbattere la portiera dell’auto in faccia a sua moglie (probabilmente perché spazientito nei confronti di un paparazzo).

Come altre celebrità anche Ben Affleck non ha fatto segreto di esser stufo delle continue intromissioni dai parte dei media nella sua vita privata e lui e JLo stanno cercando di vivere con il massimo riserbo la loro vita privata.

Riproduzione riservata © 2023 - DG