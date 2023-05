Superare le ansie, i ritmi frenetici e non solo. Miriam Leone ha mandato un importante messaggio a tutti quelli che la seguono sui social.

È una delle attrici e donne dello spettacolo più amate e apprezzate. Ma anche per lei non è sempre tutto rose e fiori. Parliamo di Miriam Leone che sui social, attraverso una clip video accompagnata anche da una didascalia piuttosto lunga, ha voluto parlare di come ha affrontato e ancora oggi affronta le ansie ma in generale di come abbia capito l’importanza di prendersi del tempo per se stessi per stare bene.

Miriam Leone spiega come ha superato le ansie e non solo

Miriam Leone

“Ho iniziato tardi a prendermi cura di me”. Inizia con queste parole il racconto della bella attrice a proposito di come abbia capito l’importanza di prendersi il giusto tempo per sé e per la sua salute, mentale e fisica. “[…] Ho iniziato la pratica dello yoga. A scegliere quello che mangiavo…[…]”.

“Cerco di fare 10-15 minuti di respirazione e piccoli esercizi per sbloccare le ansie, rituali come il bagno con candele profumate. Amo gli oli essenziali, li ho studiati perché mi mancavano i profumi della mia terra”.

La Leone ha spiegato quindi in sintesi come abbia affrontato le ansie e la velocità della sua vita ammettendo di essersi fermata a ragionare e di aver compreso tante cose.

“COMINCIAMO…qui mi tremavano le gambe, anche se non si vede… C’è stato un punto, nella mia vita, in cui mi sono fermata e ho cominciato a scegliere… un momento in cui ho voluto mettere ordine in mezzo a tutti i viaggi, a tutte le case che cambiavo in continuazione (che cambio in continuazione!) e necessariamente, per lavoro…un momento in cui ho cominciato a SCEGLIERE quello che mi faceva stare bene e a seguire il mio percorso… partendo dalle piccole cose. C’è voluto tempo. Non ho avuto fretta… piano piano ho cercato di ristabilire un equilibrio mettendo tutto insieme…”.

“Quello che mi mancava e quello che mi assomigliava…gli oli essenziali che mi riportavano al profumo della mia terra, un momento di pace dove calmare il respiro, ho piano piano imparato a nutrirmi di tutto quello che mi faceva stare meglio… a voi cosa fa stare bene? cosa vi rimette in pace?”, le parole della donna nella didascalia della clip video.

Di seguito anche il post Instagram dell’attrice:

