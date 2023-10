Tiziano Ferro si è sfogato perché, a causa delle leggi sul divorzio, sarebbe costretto a restare negli States.

Tiziano Ferro sta affrontando la dolorosa separazione da suo marito Victor Allen ed è in attesa che le pratiche legali siano state correttamente eseguite per poter fare ritorno in Italia insieme ai suoi figli.

“Sto bene, sto affrontando un divorzio che per motivi legali mi costringe in California (…) Non posso lasciarla, hanno paura che io diventi un criminale internazionale e quindi sto qui”, ha ironizzato a Radio 2 Happy Family, e ancora: “La prendo a ridere”.

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro bloccato in America: i motivi

Tiziano Ferro ha confessato pubblicamente di stare affrontando il doloroso divorzio da Victor Allen, con cui ha adottato i suoi due bambini (Margherita e Andres) e con cui è convolato a nozze nel 2019 dopo una lunga ed importante storia d’amore. Nelle ultime ore il cantante si è confessato ai microfoni di Radio 2 Happy Family, e ha ribadito il suo dispiacere per non essere potuto tornare in Italia e promuovere il suo libro. Oggi i due figli trascorrerebbero il loro tempo soprattutto con lui e, finché le pratiche di divorzio non saranno completate, lui non potrà portarli con sé in Italia.

“Non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma ad un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare la California con loro”, ha affermato, e ancora: “Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me”. Sui social in tanti gli hanno espresso la loro solidarietà e sono in attesa di saperne di più.