Belen Rodriguez è stata paparazzata mentre baciava Elio Lorenzoni alla finestra e un dettaglio non ha mancato di scatenare i fan.

Belen Rodriguez è di nuovo sulla bocca di tutti a causa della sua relazione con Elio Lorenzoni e in tanti, sui social, hanno persino ipotizzato che la showgirl usi una specie di “schema” per raccontare la sua ultima liaison – così come quelle avute in passato – via social. In particolare sembra – stando a quanto riportato da alcuni fan della showgirl a Deianira Marzano – che con tutti i suoi ex la showgirl sia stata paparazzata mentre era intenta a baciarli alla finestra, proprio com’è successo con Elio nelle scorse ore.

“La foto col fidanzato di turno alla finestra a favore di paparazzo, non può mai mancare. È una sorta di rito per ogni nuovo compagno, una tradizione ormai!”, ha scritto qualcuno tra i commenti agli ultimi scatti della showgirl.

Belen Rodriguez: cosa non torna nella storia con Elio

Fin dagli inizi della sua storia con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez è stata protagonista delle ipotesi dei fan, che credono che quella tra i due sia soltanto una montatura.

Ad avvalorare l’ipotesi in circolazione è emerso un particolare che non ha mancato di insospettire ulteriormente i fan dei social, i quali sono convinti che Belen usi una sorta di “schema” con ciascuno dei suoi fidanzati. In particolare la showgirl è stata paparazzata durante dei presunti “baci rubati” alla finestra sia con Andrea Iannone che con Stefano De Martino e inoltre, secondo Dagospia, avrebbe la tendenza a “far somigliare” ciascuna delle sue nuove fiamme al suo celebre ex, Fabrizio Corona. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?