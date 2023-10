Durante una diretta a Casa Sdl, Sonia Lorenzini e Soleil Sorge hanno finito per dirsene di tutti i colori.

A quanto pare i rapporti non sono dei migliori tra Soleil Sorge e Sonia Lorenzini, e le due hanno finito per dirsene di tutti i colori durante la loro partecipazione a una diretta di Casa Sdl. Soleil in particolare ha insinuato che Sonia abbia messo in circolazione delle voci false in merito a una sua presunta liaison con l’attore di Mare Fuori Giacomo Giorgio, e la questione avrebbe mandato su tutte le furie la Lorenzini.

“E lei diceva di uscire con un attore di Mare Fuori. Peccato che lui è un mio amico e le storie non coincidono. Non ti mando 10 euro ma ti pago in visibilità se vuoi in questo caso. Intanto se vuoi leggiti il mio libro che ti può essere utile. Se devo fare i nomi? A me non piace entrare troppo nelle dinamiche del gossip però volevo buttarla lì per ridere un attimo tra di noi“, ha detto Soleil.

Soleil Sorge

Soleil Sorge e Sonia Lorenzini: la lite in diretta

Durante l’ultima diretta di Casa Sdl sono volati stracci tra Soleil Sorge e Sonia Lorenzini e in particolare Sonia non ha affatto digerito quanto affermato su di lei dalla famosa collega, e infatti ha detto:

“Cosa non coincide Soleil? Sparala. Mi paghi in visibilità? Sì guarda avevo proprio bisogno di te, insegnami la vita. Però adesso andiamo a fondo alla questione. Non ti piace fare gossip e creare dinamiche? Peccato che ne hai costruita una per un intero Grande Fratello. La cosa è venuta fuori per puro caso, non ho mai costruito la mia persona o il mio lavoro sotto il gossip o le relazioni. Quindi se si parla di eleganza forse tu sei l’ultima persona che può parlare. Se vogliamo ricordare la tua persona al GF Vip, l’eleganza è l’ultima parole che ti attribuirei”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se le due avranno modo di chiari in merito alla questione. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e non è chiaro cosa ci sia di vero in merito al presunto gossip che voleva la Lorenzini vicina all’attore di Mare Fuori.