Le rivelazioni intime di Britney Spears sulla sua intimità e gli inizi di carriera. Le parole sui rapporti intimi a 14 anni.

Si torna a parlare di Britney Spears anche per via di alcune recenti parole riprese dalla sua autobiografia ‘The Woman in me’. Spiccano dei passaggi che fanno riferimento all’immagine della cantante ad inizio carriera quando i suoi agenti avevano deciso di dipingerla come una “verginella”.

Britney Spears, le rivelazioni intime

“Dato che avevo così tanti fan adolescenti, i miei manager e i miei addetti stampa avevano cercato a lungo di ritrarmi come un’eterna vergine”, ha sottolineato in alcuni passaggio della sua autobiografia la Spears. La realtà, però, era un’altra: “Justin (Timberlake ndr) e io vivevamo insieme e io facevo sesso da quando avevo quattordici anni”.

“Perché i miei manager hanno lavorato così duramente per affermare che ero una specie di giovane vergine anche quando avevo vent’anni? Di chi erano affari se avevo fatto sesso o no?”, ha aggiunto ancora la cantante.

Particolare anche il racconto sulla sua prima volta avvenuta con un amico del fratello quando lei aveva 14 anni e lui 17. “Andavo a scuola come al solito alle 7 del mattino, ma uscivo all’ora di pranzo, intorno all’1 del pomeriggio, e passavo il pomeriggio con lui (il ragazzo amico del fratello ndr). Poi lui mi riaccompagnava proprio quando la scuola finiva. Salivo sul bus e tornavo a casa come se niente fosse”.

“La differenza di età tra me e questo ragazzo era enorme e ovviamente ora sembra scandalosa. Quindi mio fratello, che è sempre stato molto protettivo, ha iniziato a odiarlo. Quando Bryan mi ha sorpreso a uscire di nascosto per andare a trovare il suo amico, lo ha detto ai nostri genitori”.

Di seguito anche un post Instagram della donna con le immagini della sua autobiografia: