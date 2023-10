Sta per iniziare la nuova edizione di Viva Rai 2 con Fiorello. Protagonista sarà anche Orietta Berti che canterà la sigla.

Fiorello e Orietta Berti insieme, in tv e “in video”. No, nessun errore. La strana coppia sarà, in qualche modo, protagonista dei prossimi giorni quando inizierà la nuova stagione di Viva Rai 2. Infatti, la cantante è stata scelta per la nuova sigla del programma e in queste ore anche lo showman ha condiviso la clip con il filmato con tutte le novità.

Orietta Berti protagonista della sigla di Viva Rai 2

Orietta Berti

In queste ultime ore, come detto, Viva Rai 2 ha annunciato quella che sarà la sigla della nuova edizione del programma che accompagnerà i fedeli telespettatori ogni mattina. Sarà protagonista proprio la mitica Orietta che si è presa la scena intonando le note del pezzo.

“Un buongiorno a tutta Italia perché. Ogni mattina ci svegliamo presto. C’è chi ha bisogno del caffé, ma per me… A me basta un Fioreee e torna i buon umore […]”, recita la prima parte della sigla condivisa sui social proprio dal programma e condivisa da Fiorello.

Nel filmato, oltre alla cantante che è immersa in petali di fiori e un’atmosfera curiosa e simpatica, ecco apparire anche quelli che saranno i protagonista dello show. Fiorello in primis ma anche Biggio e tutti gli altri.

La canzone pare essere piaciuta al mondo del web che adesso attende la partenza del programma per avere un ulteriore feedback. La data prevista per Viva Rai 2 è quella del 6 novembre, come sempre intorno alle 7 su Rai 2.

Di seguito anche il post su X della trasmissione con la sigla cantante dalla nota artista: