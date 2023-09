Sono emersi alcuni retroscena sulle cause dell’addio tra Tiziano Ferro e Victor Allen, convolati a nozze nel 2019 e padri di due figli.

Il doloroso annuncio d’addio di Tiziano Ferro e Victor Allen ha lasciato tutti di sorpresa e, a distanza di alcuni giorni dalla triste notizia, il settimanale Oggi ha riportato alcune voci di fonti vicine alla coppia che avrebbero svelato alcuni retroscena in merito all’addio tra i due.

A quanto pare – stando a quanto riporta il settimanale – tra il cantante e il marito sarebbero sorte alcune divergenze inconciliabili sia culturali che nella gestione della vita quotidiana e che, l’arrivo dei due figli in casa, non avrebbe fatto che acuire.

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro: i retroscena sull’addio a Victor

La notizie dell’addio di Tiziano Ferro e Victor Allen è giunta come un fulmine a ciel sereno e in tanti, sui social, hanno manifestato il loro calore e la loro solidarietà all’attore, che non ha nascosto la sua amarezza e il suo dispiacere in questo momento così difficile.

In passato il cantante non aveva fatto segreto che il suo sogno fosse quello di formare una famiglia e che invece suo marito Victor non si sentisse ancora pronto. Dopo le nozze celebrate nel 2019 i due erano infine riusciti anche a concretizzare il sogno (nel 2022) di diventare genitori di due bambini, Margherita e Andres, rimasti a vivere con il cantante dopo l’addio al marito. Al momento Tiziano Ferro non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla sua separazione e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.