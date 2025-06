Annalisa e ‘Maschio’: “Più fatica in quanto donna a guadagnare credibilità”

La bravissima cantante Annalisa ha raccontato il senso del suo nuovo brano ‘Maschio’ che la vede con capelli corti e un look androgino.

Di recente protagonista di un siparietto bizzarro con un fan ad un concerto, Annalisa ha raccontato in una intervista molto sentita e profondo al Corriere della Sera alcune particolarità del suo ultimo pezzo ‘Maschio’ che la vedere in vesti decisamente diverse dal solito, ovvero con i capelli corti e un look decisamente androgino.

Annalisa racconta il brano ‘Maschio’

L’ultimo suo pezzo, ‘Maschio’, la vede protagonista nelle vesti di uomo. Capelli corti, look androgino e un significato ben preciso che Annalisa ha voluto spiegare al Corriere: “Se Maschio è una canzone femminista? Sì, se il concetto di femminismo significa muoversi verso la parità. È una canzone che osserva, si mette nei panni di un uomo e vuole capire che cosa c’è di diverso”.

Nali ha quindi sottolineato: “La frase centrale della canzone è proprio ‘se fossi maschio cosa farei’. Ho tradotto con la mia sensibilità un esperimento già fatto da altre artiste come Beyoncé in ‘If I Were a Boy'”.

Il senso del pezzo: la credibilità e la fatica

Dopo aver raccontato di essersi ispirata con look e tutto al film ‘Nei panni di una bionda’ di Blake Edwards con un uomo che viene ucciso e torna sulla terra nel corpo di una donna e di aver “rubacchiato” qualcosa a James Dean, Annalisa ha aggiunto: “[…] Ho affrontato gli stereotipi mettendomi nei panni di un lui che ho di fronte. Ci sono anche aspetti limitanti nell’essere un lui: la capacità di mostrarsi fragili, di emozionarsi senza paura del giudizio… ma tirate le somme sento invidia”.

Spiegando meglio questa invidia, la cantante ha affrontato, nell’intervista al Corriere di cui riportiamo solo alcuni stralci, un tema molto importante: “Sento di dover fare più fatica in quanto donna a guadagnare credibilità. È un tema. La musica è il modo che ho per dire cose che non riuscirei a dire altrimenti”.