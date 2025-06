Terribile lutto per la trasmissione Affari Tuoi: l’ex concorrente Harley Zuriatti, che aveva commosso con la sua storia, non ce l’ha fatta.

Affari Tuoi è da anni una delle trasmissioni più seguite della televisione italiana. In questa stagione, grazie a Stefano De Martino e la sua verve, il programma ha fatto benissimo ma anche in passato con Amadeus e i suoi predecessori i risultati sono sempre stati ottimali. Proprio in merito alle scorse edizioni, è giunta una terribile notizia: l’ex pacchista Harley Zuriatti è morta a soli 29 anni. La ragazza aveva commosso tutti raccontando la sua storia e la sua battaglia contro un tumore.

Harley Zuriatti ad Affari Tuoi

In tanti ricorderanno la storia di Harley Zuriatti ad Affari Tuoi. La ragazza svelò prima di tutto di chiamarsi in quel modo per via della passione di suo padre per le moto e per un debole per le Harley Davidson. In trasmissione, quando prese parte al programma nel 2024, si fece accompagnare dal fidanzato Andrea e insieme riuscirono a portarsi a casa 20mila euro.

Nel corso della puntata che fu ricca di emozioni e colpi di scena, la ragazza si lasciò andare a un racconto molto personale svelando di essere venuta a conoscenza proprio di Affari Tuoi mentre faceva la chemioterapia contro un tumore all’utero. La sua grinta e coraggio fecero emozionare tutti e anche dopo la trasmissione la donna fu seguita da diverse persone

La morte e l’annuncio

Successivamente ad Affari Tuoi, la Zuriatti riuscì a sposarsi con il suo Andrea che, proprio in queste ore, ha però annunciato la triste morte della sua dolce metà. L’uomo, tramite una storia su Instagram nel proprio profilo, ha comunicato la dipartita della moglie: “Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l’ultimo saluto come merita”. Un annuncio molto triste che sicuramente ha colpito nel profondo amici e parenti di Harley ma in un certo senso anche tutto il mondo della televisione e di Affari Tuoi.

Il marito della compianta ragazza ha successivamente comunicato che nella giornata di martedì 24 giugno, alle ore 17:45, si terrà un rosario in suffragio di Harley presso la chiesa San Francesco di Palmanova. Il giorno seguente, mercoledì 25 giugno, alle ore 16:00, si terrà invece il funerale al duomo di Palmanova.