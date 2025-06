Stefano De Martino si sbottona: quale è stata la sua puntata preferita di Affari Tuoi

Il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, ha parlato della trasmissione spiegando il senso del programma e svelando pure la sua puntata preferita.

Non solo la recentissima paparazzata con una misteriosa bionda su una barca, Stefano De Martino fa parlare anche per il suo successo in tv con Affari Tuoi. Proprio in merito al programma, il conduttore ha fatto alcune importanti rivelazione nel corso del Festival della Tv di Dogliani. Il buon Stefano ha svelato quella che per lui è stata la puntata più bella fino ad ora andata in onda e non solo.

Stefano De Martino e il successo di Affari Tuoi

Ha iniziato con qualche punto interrogativo la sua avventura ad Affari Tuoi su Rai 1 ma alla fine Stefano De Martino ha convinto tutti, anche quelli più dubbiosi nei suoi confronti. Il conduttore è riuscito con la sua verve ad attirare a sé il pubblico ottenenedo risultati fantastici sia dalla critica che, soprattutto, a livello di share e ascolti.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Il segreto del buon Stefano è sicuramente il suo fare simpatico e genuino cosa che lo ha spesso portato a creare un feeling speciale con i vari concorrenti, sia con quelli in gioco nelle varie puntate sia, in generale, con i pacchisti.

La puntata preferita di Affari Tuoi

Parlando proprio della trasmissione in occasione del Festival della Tv di Dogliani andato in scena a fine maggio, De Martino ha raccontato quale sia per lui il senso del programma e anche quale sia stata la sua puntata preferita. Le sue parole sono diventate virali adesso: “La mia puntata preferita di questa edizione, almeno finora, è stata proprio con questo contadino molisano, non so se l’avete vista”, ha detto il presentatore.

“Ecco, quella puntata, se voi mi chiedete cosa è Affari Tuoi, vi dico che è questo. Una persona che parte da casa, che fa un lavoro normale, che viene lì, gioca con la figlia, che si diverte, che riesce ad andare a casa anche con una grossa cifra e prima di andar via saluta la moglie, i nipoti, gli amici del bar e gli dice ‘ci vediamo domenica’. Ecco, in quel ci vediamo domenica c’è tutta la sintesi di un programma. Siamo qui, sembra tutto straordinario, però saluto gli amici del bar, perché tanto domenica sono di nuovo lì”, ha spiegato bene Stefano.