“Speravo non andasse così”: Michela Persico, arriva la conferma su Rugani

Alcuni indizi notati dai fan, poi le parole della diretta interessata sui social e la conferma: Michela Persico e Daniele Rugani si sono lasciati.

Solamente nelle scorse ore si erano fatti decisamente insistenti i rumors legati alla possibile fine del matrimonio tra Daniele Rugani, noto calciatore anche della Nazionale, e Michela Persico, soubrette e conduttrice. Alcuni indizi avevano fatto pensare ad una ipotetica fine che, a quanto pare, è stata confermata con poche parole dalla donna.

La crisi tra Michela Persico e Daniele Rugani

Dando uno sguardo attento ai social, alcuni utenti, seguaci di Michela Persico, avevano notato un dettaglio non di poco conto legato all’assenza della fede al dito della donna. La conduttrice e modella aveva pubblicato alcuni post social e stories con il figlio avuto con Daniele Rugani, Tommaso, mostrando la mano senza anello.

Daniele Rugani Michela Persico – www.donnaglamour.it

Subito le voci di una crisi erano diventate virali con diversi seguaci che avevano provato a chiedere delucidazioni ai diretti interessati. Successivamente, le indiscrezioni su un possibile addio tra i due erano diventate ancora più grandi quando la Persico aveva chiesto di porgerle delle domande senza fare riferimento, però, alla vita privata.

La conferma della rottura

Già di per sé quel gesto della bella Michela era sembrata una conferma della crisi. Adesso, invece, non ci sarebbero più dubbi. Infatti, l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, tramite il suo account Instagram, ha fatto sapere di aver contattato la Persico per chiedere informazioni concrete sulla vicenda: “Pochi minuti fa abbiamo raggiunto telefonicamente Michela Persico. La risposta è arrivata concisa ma eloquente: ‘Da tempo non vivo un periodo facile, volevo solo tutelare mio figlio. Ma ora si occuperà di tutto il mio legale, ma speravo non andasse così’”. Insomma, tra Rugani e la Persico è rottura confermata. Staremo a vedere se i due vorranno far sapere qualcosa di più.