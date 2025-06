“Chiuso”: giallo su Federico Fashion Style, cosa sta succedendo al suo salone

Mistero per il salone di Federico Fashion Style a Napoli. Giallo su cosa stia succedendo all’attività aperta nel 2021.

Alcuni mesi fa aveva fatto parlare per uno sfogo molto forte dovuto ad un furto subito, presumibilmente, in uno dei suoi tanti saloni. Ora, Federico Fashion Style è tornato al centro dell’attenzione per un giallo riguardante proprio la sua attività in quel di Napoli e precisamente al Vomero. Infatti, come riportato da Fanpage, il salonedel parrucchiere nella Coin del Vomero sarebbe chiuso.

Federico Fashion Style: il furto subito

Non sono settimane facili per Federico Fashion Style che da poco aveva raccontato di essere stato vittima di un terribile furto, anzi, un “grave furto” come lui stesso aveva spiegato. Il noto parrucchiere dei vip non aveva fornito all’epoca particolare dettagli ma aveva sottolineato come fosse veramente arrabbiato e sconsolato per l’accaduto.

“Ho subito un brutto furto”, erano state le sue parole. “Anzi, un grave furto! Confido nelle autorità di trovare il balordo che ora è in possesso delle mie cose! E confido soprattutto nella giustizia perché chi ha fatto ciò deve pagare!”.

Cosa succede al salone di Napoli: il giallo

Ore quelle dichiarazioni di Lauri sembrano essere estremamente attuali anche per via del piccolo giallo sottolineato da Fanpage. Pare, infatti, che il suo salone nella Coin del Vomero sia chiuso e che sia impossibile da contattare per delle prenotazioni.

“Il numero di telefono del salone napoletano è disattivato, Fanpage ha contattato il ‘quartier generale’ dell’imprenditore”, si legge sul media. “[…] Un addetto ha confermato: ‘Sì, è impossibile prenotare perché il salone di Napoli è chiuso‘”. Fanpage ha spiegato che non sia chiaro se il salone sia stato chiuso definitivamente o meno ma certo è che per il noto parrucchiere dei vip sia un bel mistero. Staremo a vedere se Lauri vorrà dire qualcosa in merito.