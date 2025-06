La confessione inedita di Rudy Zerbi a proposito della giovane fidanzata: le parole in un fuorionda in radio con Rosita Celentano.

Non è certo la prima volta che Rudy Zerbi si trova a parlare di amore in compagnia di una Celentano. Questa volta, però, il maestro di Amici lo ha fatto con Rosita durante un fuorionda su Radio Deejay. Il prof ha raccontato un aneddoto che ha visto coinvolta anche la sua giovane fidanzata che dovrebbe essere la bellissima Grace Raccah.

Rudy Zerbi e il fuorionda con Rosita Celentano

Nelle scorse ore, come è stato possibile vedere anche sul canale Youtube di Radio Deejay, Rudy Zerbi è stato protagonista insieme a Rosita Celentano di un simpatico momento fuorionda legato a questioni di età. La donna ha spiegato come molto spesso alcuni fan parlino di lei e di Alessandra Celentano vedendole una più giovane dell’altra.

Rudy Zerbi – www.donnaglamour.it

Rosita ha raccontato che una volta una signora ha fermato lei e Alessandra in un negozio chiedendo di fare una foto con la prof di Amici. Subito dopo ha fatto un’altra richiesta: “Posso farne una anche con sua nipote?”. Una domanda che ha quindi portato Zerbi ha confessare qualcosa di molto personale legato ad una esperienza simile vissuta.

La confessione sulla giovane fidanzata

Rudy, infatti, ha ammesso: “Guarda, io ho una fidanzata (Grace Raccah presumibilmente ndr) che è già due volte in due anni che la scambiano per mia figlia”, le sue parole. “‘Ah, ma c’è anche sua figlia?’… Nonostante lei sia una madre di una figlia, non è che è una bambina…”, ha aggiunto ancora Zerbi.

La Celentano, dal canto suo, ha mostrato solidarietà all’amico: “Non ho visto la tua fidanzata… Ma la gente a volte non si rende mica conto”, ha detto. Da sottolineare come tra Rudy e la sua giovane compagna attuale ci sarebbero diversi anni di differenza oltre 20.