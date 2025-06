Momento di grande gioia in casa di Caterina Balivo che sui social ha raccontato il suo sogno “da mamma” finalmente realizzato.

Dopo aver sorpreso tutti in diretta tv a ‘La Volta Buona’ con sua madre e l’album dei ricordi con tanto di foto di quando era piccola, Caterina Balivo ha ulteriormente fatto fantasticare i suoi seguaci social mostrando quello che, senza giri di parole, lei stessa ha definito un “sogno da mamma” realizzato. La conduttrice è partita in Francia con la sorella per una destinazione molto speciale.

Il sogno di Caterina Balivo e della sorella

Tramite una serie di stories Instagram e un post, Caterina Balivo ha informato tutti i suoi seguaci social di essere riuscita finalmente a realizzare un sogno che aveva nel cassetto. Un qualcosa che la donna voleva fortemente da tempo e che, ora, è riuscita a compiere in compagnia di sua sorella Francesca e dei rispettivi figli.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

La due Balivo, senza l’altra sorella Sarah, sono partite alla volta della Francia e precisamente sono andate a Disneyland Paris in compagnia dei figli. Un qualcosa che le due donne stavano desiderando da tempo e che non erano mai riuscite a fare.

La gioia condivisa: le foto

In un messaggio social con tanto di foto, Caterina ha quindi deciso di far comprendere ai fan la grande gioia per il sogno realizzato: “Da quando siamo diventate mamme io e mia sorella Franci sognavamo di portare i nostri figli a Disneyland“, ha scritto la presentatrice. “Dopo date fissate e mai prenotate, dopo lunghe chat e incastri vari di lavoro e famiglia, ci siamo finalmente riuscite. Guido Alberto, Costi, Cora, Domenico, Benedetta siete stati molto fortunati ad aver conosciuto Topolino, Pluto e per aver urlato come pazzi sulla giostra di Nemo e di gioia tra le esplosioni delle fontane e i boati dei fuochi d’artificio che scoppiavano in aria, sopra il castello magico. Ma pure ad avere mamme pazzarelle come noi eh”, ha aggiunto ancora la conduttrice.

Nello stesso messaggio anche la promessa di tornare con l’altra sorella, Sarah, non appena suo figlio sarà più grande.