Carlo Motta mostra le foto con Helena: “Javier ha scoperto tutto”

Il triangolo tra Carlo Motta, Helena Prestes e Javier Martinez fa parlare. Cosa sta succedendo tra i ragazzi in queste ore.

Sono circolate diverse voci in merito ad Helena Prestes “vicina” all’ex, Carlo Motta. Ma come stanno davvero le cose? Inizialmente i due avevano fatto chiarezza spiegando di essersi visti e che Javier Martinez, apparentemente attuale fidanzato della modella, ne sarebbe stato a conoscenza. Invece le cose non starebbero proprio così…

Helena Prestes e Carlo Motta “vicini”

Come anticipato, nelle scorse ore Carlo Motta e Helena Prestes avevano dovuto fare chiarezza riguardo al loro rapporto dopo che si erano sparse delle voci che li avrebbero voluti “vicini” dopo il GF mettendo quindi in dubbio la relazione della modella con Javier Martinez. Sia Helena che Carlo avevano quindi confermato di essersi rivisti in buoni rapporti e che Martinez fosse a conoscenza di tutto.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

Le cose, però, sarebbero leggermente diverse. Lo stesso Motta, infatti, rilasciando un’intervista a Fanpage, ha spiegato di aver visto la ex dopo il GF e di aver deciso di parlare per rispondere a insulti e minacce che gli sono arrivate dai fan di Helena e di Javier.

Le foto insieme dopo il GF e la reazione di Javier

Motta ha quindi poi pubblicato su Instagram “le prove” degli incontro con la Prestes. In uno degli scatti pubblicati da Motta, si vede lui con Helena vicini. I due avrebbero trascorso insieme una giornata in Francia appena due settimane fa, dopo la Mostra del Cinema di Cannes.

Successivamente, per dare ulteriore peso alla sua “tesi”, Motta ha pubblicato una foto che dimostra che le giornate trascorse con Helena risalgono al periodo successivo alla partecipazione al Grande Fratello. Quando, quindi, lei era già ufficialmente legata a Javier.

A Fanpage, Motta ha detto: “Se Javier sapeva di me e Helena? Lui lo ha scoperto tramite alcune persone che ci hanno visto insieme. Anche Helena mi disse che lui l’aveva scoperto, mi disse che aveva visto anche le conversazioni. Qualche giorno fa ero a casa di Helena, le è arrivato un messaggio da lui che diceva di aver scoperto che ci eravamo visti in Francia per fare kite. Lui sapeva già tutto”.

E sulla reazione di Martinez: “Non lo so, non mi interessa. Sono girate voci, alcune persone avevano foto, ce le hanno mandate in chat. Mi hanno detto che ho messo in giro io queste voci, io penso “Devo smentire una cosa che non è vera per tutelare i teatrini altrui?”.