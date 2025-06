Momento particolare durante il Royal Ascot 2025 con la Regina Camilla protagonista di un siparietto teso che ha visto Re Carlo metterci “del suo”.

Nel Regno Unito e non solo, nelle scorse ore, si era alzato il livello di preoccupazione per le condizioni di salute di Kate Middleton che aveva annunciato che non avrebbe preso parte al Royal Ascot 2025. Al netto della situazione legata alla Principessa del Galles, invece, adesso il focus è andato tutto verso la Regina Camilla che ha vissuto, a quanto pare, alcune fasi piuttosto intense a bordo della carrozza dove sfilava con Re Carlo.

Royal Ascot 2025 al via

Come è stato possibile osservare dai profili ufficiali della Royal Family e in generale dal mondo social, le prime ore del Royal Ascot 2025 non hanno deluso le aspettative sempre al netto della preoccupazione per l’annuncio relativo alla mancata presenza di Kate Middleton. Ad ogni modo l’evento è stato fin qui un successo mantenendo tutte le promesse della vigilia.

Camilla Shand – www.donnaglamour.it

Chiaramente, con l’assenza della Principessa del Galles, a prendersi la scena sono stati i due sovrani, ovvero Re Carlo e la Regina Camilla, che hanno fatto il loro ingresso trionfale a bordo della tradizionale carrozza reale. I Reali Inglesi sono stati acclamati dalla folla e dai fotografi e in grande stile, ma senza strafare, si sono resi disponibili alle telecamere e ai sudditi presenti. Ad attirare l’attenzione, però, secondo alcuni tabloid inglesi, sarebbe stato un momento di tensione che avrebbe riguardato proprio Camilla.

La “paura” di Camilla e la reazione di Re Carlo: le immagini

Secondo quanto riferito da alcuni media inglesi, infatti, la Regina avrebbe vissuto un momento di forte tensione. Alcune indiscrezioni non confermate hanno parlato addirittura di un attacco di panico che la donna avrebbe avuto in alcune fasi dell’evento mentre sfilava appunto in carrozza. Dietro a questa situazione ci sarebbe stato il timore, da parte di Camilla, di perdere il suo bellissimo cappello davanti a tutti a causa del forte vento.

Quello che, però, avrebbe riportato il sereno sarebbe stata una battuta fatta da Re Carlo che, rivolgendosi al Principe Saudita davanti a lui nella carrozza, avrebbe sciolto la tensione a modo suo: “Non ha ancora imparato a tenerlo“, sarebbero state le parole del sovrano con riferimento al cappello della consorte. Questo siparietto, va detto, non sappiamo se effettivamente sia andato così ma avrebbe riportato il sereno in Camilla.