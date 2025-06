Polemica da parte di un ex concorrente del Grande Fratello verso Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ecco cosa è accaduto.

Paolo Bonolis si è di recente espresso in merito al divieto di utilizzo degli smartphone nei giovani fino ai 16 anni. Una argomento molto importante che ha generato diverse reazioni tra cui quella polemica, ma per altre ragioni, di un ex concorrente del Grande Fratello, Marco Bellavia. L’uomo, infatti, con dei messaggi social ha voluto pungere dalla distanza il conduttore e anche la sua ex moglie, Sonia Bruganelli.

Marco Bellavia “tradito” da Bonolis e Bruganelli

Il rapporto tra Marco Bellavia, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli parte dall’esperienza del primo al Grande Fratello Vip. In quella occasione, dopo la sua uscita prematura, la ex coppia di coniugi, in un certo senso si era impegnata pubblicamente per aiutare l’uomo a livello professionale. Un qualcosa che, secondo il diretto interessato non sarebbe mai avvenuto.

Marco Bellavia – www.donnaglamour.it

Come detto, Bellavia ha sfruttato la recente intervista di Bonolis in merito all’utilizzo degli smartphone per lanciare una serie di frecciate indirizzate a lui e alla sua ex moglie, facendo riferimento appunto all’assenza di contatti dopo quella “promessa”.

La polemica sui social

Tramite alcune stories Instagram, Bellavia ha pubblicato un piccolo estratto delle parole di Bonolis sugli smartphone e ha attaccato: “Mica è un problema solo dei giovani. Tu invece usalo di più (il telefono ndr) e fatti sentire”, ha scritto l’uomo con tanto di emoticon della risata e quella dell’occhiolino. Successivamente l’attenzione si è spostata anche sulla Bruganelli.

In un’altra storia, infatti, riportando una presunta dichiarazione della ex coppia con scritto: “Lo aiuteremo”, ecco la frecciata con tanto di domanda con sondaggio ai suoi fan: “Secondo voi si sono fatti vivi?”. Insomma, apparentemente l’ex Bim Bum Bam sembra avere un conto in sospeso con il presentatore e la Bruganelli. Staremo a vedere se i due vorranno dire qualcosa o lasceranno che la polemica svanisca da sola.