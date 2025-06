La nota attrice, comica e imitatrice Lucia Ocone ha ripercorso alcune tappe della sua carriera svelando inediti retroscena.

Le sue imitazioni sono iconiche e tempo fa aveva persino preso in giro con grande stile Chiara Ferragni. Stiamo parlando di Lucia Ocone che è stata protagonista di una interessantissima intervista a Repubblica nella quale ha avuto modo di parlare della sua carriera, dagli inizi ad oggi, ma anche del suo rapporto con il mondo social.

Lucia Ocone: la carriera e i lavori svolti

A Repubblica, come detto, Lucia Ocone ha svelato alcuni inediti retroscena legati alla sua carriera che è stata basata su una grande grinta e una forza d’animo non indifferente. La donna ha raccontato di aver svolto tanti provini ma di essere stata spesso respinta. “Ho avuto una tigna incredibile, ho fatto miliardi di provini e lavori part time”, ha svelato.

Tra questi lavori, la donna ha spiegato di aver svolto la ameriera nei pub, la commessa, l’animatrice alle feste dei bambini “vestita da Minnie o Cenerentola”, promoter nei supermercati e altro. Il tutto senza mai mollare. Poi la svolta: “Non avevo un’autostima altissima, ma ‘Non è la Rai’ mi sembrava fichissimo. Siamo partite da Albano Laziale con una mia amica. Mi sono ritrovata a imitare Anna Marchesini, ridevano tutti e mi hanno buttato sul palco”, ha detto l’attrice oggi affermatissima e con grande seguito.

Il rapporto con il mondo social

Curiosi anche i passaggi dell’intervista a Repubblica che riguardano il mondo social. In questo senso la Ocone non ha avuto peli sulla lingua: “Non parliamo dei social, dove tutti raccontano i cavoli propri”, ha esordito la donna. Il suo pensiero sull’argomento è chiaro: “Si spiattella tutto, permetti di risponderti e criticare. Si sa come funziona, è più facile giudicare la vita degli altri, che pensare alla propria”, ha detto con chiarezza l’attrice.