Lutto nel mondo della televisione: addio a Giorgio Biagioli, ex volto di The Voice Senior e attore, scomparso a 77 anni.

Giorgio Biagioli, attore e ex volto di The Voice Senior, è morto sabato scorso all’età di 77 anni. L’artista è deceduto all’ospedale di Frascati a seguito di complicazioni legate a un intervento chirurgico. L’uomo, originario di Macerata, era noto al grande pubblico per la sua partecipazione nel 2020 a “The Voice Senior”, programma musicale condotto da Antonella Clerici, dove interpretò “Il mondo” di Jimmy Fontana. Ma scopriamo tutti i dettagli sulla sua vita.

La carriera e il ricordo di Giorgio Biagioli

Biagioli vantava una carriera ricca e variegata nel mondo dello spettacolo, con ruoli in film come “Panni sporchi” del 1996, “The Foreign Body” e “L’ombra del giorno” di Giuseppe Piccioni, accanto a Riccardo Scamarcio.

Amato dal pubblico e stimato nell’ambiente musicale e teatrale, era noto anche per le sue performance al locale Shalimar di Senigallia.

A confermare la scomparsa dell’attore/cantante è stato il sito cronachemaceratesi.it che annunciata la data dei funerali tenuti alla Chiesa Collegiata di Montecassiano.

La notizia della scomparsa di Biagioli ha rapidamente fatto il giro del web e dei social.

Gli omaggi di amici e colleghi

Numerosi amici e colleghi lo hanno ricordato sui social, condividendo messaggi di affetto e ammirazione. Tra questi, Pino Gulizia, che ha scritto in un post Facebook: “Un pensiero speciale a Giorgio Biagioli, amico con cui ho condiviso molte battaglie musicali. Ovunque tu sia, continua a cantare”.

Il figlio Umberto ha confermato la data dei funerali, che si sono tenuti presso la Chiesa Collegiata di Montecassiano.

Giorgio Biagioli lascia un ricordo indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato, simbolo di passione e talento che continueranno a vivere nel mondo dello spettacolo e nell’anima dei suoi affetti più cari.