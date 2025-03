Quanto vince il vincitore di The Voice Senior? Il montepremi è particolare

Ecco qual è il particolare montepremi chi si aggiudica il vincitore o la vincitrice di un’edizione di The Voice Senior.

Sono tanti i talent show canori presenti sulla tv italiane e tra quelli più amati dal pubblico c’è The Voice con i suoi spinoff come The Voice Senior, in cui a partecipare sono solamente concorrenti dai 60 anni in su. Il format del programma invece è lo stesso del The Voice tradizionale. Oltre ai cantanti in gara, i grandi protagonisti del programma sono poi i quattro giudici, determinanti per la scelta del vincitore. A proposito del vincitore o della vincitrice, ma quanto guadagna chi arriva primo a The Voice Senior?

Quanto guadagna il vincitore di The Voice Senior? Il montepremi

Nei vari programmi televisivi, che siano talent, reality show e quiz, siamo abituati al fatto che per il vincitore o la vincitrice ci sia un montepremi in gettoni d’oro. A The Voice Senior non è invece così: il montepremi finali è infatti in un certo senso particolare.

Loredana Bertè – www.donnaglamour.it

Al posto del classico premio in denaro, il vincitore si aggiudica un particolare vinile con tutte le sue esibizioni sul palco del programma. Ma non solo: avrà anche la possibilità di incidere una cover della canzone che gli ha permesso di classificarsi al primo posto del programma.

Un doppio premio che certamente non può che far piacere al vincitore e che è anche un riconoscimento alle abilità canore del concorrente. Certo i vari vincitori non avrebbero disdegnato anche un premio in gettoni d’oro ma dalla propria esperienza a The Voice Senior portano comunque a casa la soddisfazione di veder riconosciuto il proprio talento da dei professionisti del mondo della musica oltre alla possibilità di riascoltare le proprie esibizioni grazie al vinile.

Ricordiamo che anche la partecipazioni a The Voice Senior in qualità di concorrente è completamente gratuita.