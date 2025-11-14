Beatrice Arnera e Raoul Bova: dopo lo sfogo di Pisani, interviene l’ex moglie Chiara Giordano

Dopo lo sfogo di Andrea Pisani sulla fine con Beatrice Arnera, riemerge Chiara Giordano: l’ex moglie di Raoul Bova sorprende sui social.

Dopo le parole di Andrea Pisani, che ha raccontato la fine dolorosa della relazione con Beatrice Arnera, nelle ultime ore una serie di dichiarazioni, ricostruzioni e segnali social ha rimesso al centro del gossip un intreccio sentimentale che coinvolge la stessa Arnera, Raoul Bova e – in modo inaspettato – l’ex moglie dell’attore, Chiara Giordano.

Una storia fatta di tempi che non coincidono, accuse di tradimento smentite, nuove relazioni e un gesto sui social che ha attirato l’attenzione degli utenti. Ma qual è la verità dietro questa vicenda che continua a far discutere?

Flirt tra Raoul Bova e Beatrice Arnera: le parole di Pisani

A far ripartire il clamore è stata l’intervista di Andrea Pisani, comico dei PanPers ed ex compagno di Beatrice Arnera, nel podcast Passa dal BSM di Gianluca Gazzoli. Per la prima volta, Pisani ha raccontato la fine della loro storia dopo tre anni d’amore e la nascita della figlia Matilde. “È stata durissima, sul set e fuori”, ha confidato, aggiungendo di considerare conclusa la relazione “ad agosto, quando lei decide di comunicarlo al pubblico”.

Beatrice Arnera

Il riferimento alle foto uscite successivamente, che ritraevano Beatrice Arnera e Raoul Bova insieme, aveva alimentato l’ipotesi di un tradimento. Ma nelle ultime ore è arrivata una precisazione importante.

Nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia ha chiarito alcuni passaggi fondamentali: “Pisani ha confermato che i due erano in crisi e che da maggio si erano lasciati. Lo stesso Bova a maggio era già in rottura totale con Rocio Morales e quindi single. Dunque, non c’è stato tradimento da parte della Arnera, che oggi ama Bova, felicemente ricambiata”.

Il gesto dell’ex di Bova, Chiara Giordano

Ed è proprio qui che arriva il dettaglio più commentato. Parpiglia, infatti, ha notato un gesto social che non è passato inosservato: il like di Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, a un video condiviso dalla stessa Arnera.

L’attrice, nel reel, aveva dichiarato di non voler parlare in pubblico di vicende intime, aggiungendo che lei “non ha sassolini da togliersi dalle scarpe”. Parole che hanno fatto rumore, ma il gesto di Giordano lo ha fatto ancora di più.

Un semplice like che, secondo il giornalista, lascia intendere un clima sereno e un possibile sostegno da parte di Giordano verso l’ex marito e la sua nuova compagna. Non sarebbe la prima volta: già nei mesi passati l’ex moglie aveva manifestato affetto e vicinanza a Bova durante il clamore mediatico legato agli audio privati diffusi senza consenso. Un segnale che alimenta l’idea di una famiglia allargata pacifica e, soprattutto, del fatto che la nuova storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera sia ormai una realtà consolidata e accolta senza tensioni.