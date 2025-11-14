Beatrice Arnera rompe il silenzio dopo le foto con Raoul Bova: la risposta all’ex Andrea Pisani

Beatrice Arnera, il presunto nuovo flirt di Raoul Bova, interviene su Instagram dopo le dichiarazioni di Andrea Pisani al podcast Passa dal BSMT

Beatrice Arnera, attrice finita al centro del gossip dopo le foto con Raoul Bova, ha deciso di intervenire pubblicamente. Dopo recenti dichiarazioni dell’ex Andrea Pisani al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, ha pubblicato una story su sfondo nero per chiarire la sua posizione, senza entrare nel dettaglio dei fatti.

Le parole di Andrea Pisani sulla rottura

La dichiarazione di Beatrice Arnera, come riportato da Fanpage, arriva dopo la lunga intervista di Andrea Pisani a Passa dal BSMT, nella quale il comico aveva parlato per la prima volta della fine della loro storia.

Durante il podcast, il comico ha raccontato che avrebbe voluto “lottare un po’ di più” per la relazione e ha ricordato che dieci giorni dopo l’ultima seduta di terapia, un amico lo ha chiamato dicendogli: “Hai visto le foto?“. Il riferimento è alle immagini uscite su Chi, che mostrano l’attrice accanto a Raoul Bova. Pisani ha confessato: “È stato difficile, quella cosa mi fa stare molto male“.

Beatrice Arnera replica alle parole del suo ex

L’attrice Beatrice Arnera ha scelto di restare lontana dai riflettori per mesi, aggiunge Fanpage, nonostante la rottura con Andrea Pisani sia diventata argomento di discussione pubblica, anche per via delle recenti foto pubblicate da Chi che la ritraggono accanto a Raoul Bova.

Dopo le parole dell’ex compagno, Arnera ha deciso di rompere il silenzio con una story su Instagram, affermando: “Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlarne“.

Con questo messaggio l’attrice motiva la sua riservatezza: “Non cerco consenso, non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelto di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”. Nessuna risposta diretta, quindi, alle dichiarazioni del comico, ma una chiara volontà di tutelare la propria vita privata e quella della figlia.