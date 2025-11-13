Andrea Pisani, il presunto flirt tra l’ex Beatrice Arnera e Raoul Bova: arriva la sua verità

Andrea Pisani si confessa nel podcast di Gianluca Gazzoli: la fine della relazione con Beatrice Arnera e il dolore per le immagini con Raoul Bova.

Dopo il dissing “arrabbiato” di Andrea Pisani a Lol, ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l’attore rompe il silenzio sulla separazione da Beatrice Arnera, madre della sua bambina Matilde. Un amore travolgente, la nascita di una figlia tanto desiderata, e poi la crisi, la separazione e un dolore amplificato dalla scoperta pubblica della vicinanza tra la sua ex compagna e Raoul Bova.

Andrea Pisani si sfoga sulla fine della relazione con Beatrice Arnera

Andrea Pisani, come riportato da Todya, ricorda l’inizio della relazione con Beatrice Arnera, conosciuta nel 2017 ma con cui ha iniziato una storia solo nel 2021. Un inizio travolgente e doloroso: “Mi stavo sposando, mancavano due mesi. Rivedo lei e questa cosa mi ha mandato in tilt“. Dopo dieci giorni di pianti, prende una decisione netta: “Mi faccio tre margarita, vado a casa e dico alla mia ex che non potevo sposarla perché amavo un’altra persona“.

Un amore vissuto senza freni: “Con Beatrice è stata una storia che mi ha preso dalle viscere come nessuna“. La coppia, molto seguita sui social, condivideva momenti ironici e teneri fino all’annuncio della gravidanza e alla nascita della figlia Matilde, a marzo 2024.

La separazione e il dolore per le foto con Raoul Bova

Nel maggio 2025 arriva la rottura inaspettata. “Non mi ero accorto di nulla. Da un giorno all’altro casco dal pero“, racconta a Gianluca Gazzoli. Nonostante la terapia di coppia, il distacco si concretizza ad agosto, quando Beatrice Arnera rende pubblica la separazione.

“Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo. Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili“, ha aggiunto Andrea Pisani. Ma il colpo più duro arriva poco dopo.

“Dieci giorni dopo scopro dal giornale quelle foto“, dice, riferendosi agli scatti pubblicati che ritraggono la sua ex mano nella mano con Raoul Bova, anche lui da poco separato da Rocio Munoz Morales. “Vale tutto come vale niente, certo, non voglio giudicare. Ne abbiamo parlato ma non c’è una grande comunicazione tra noi in questo momento. Ci atteniamo al bene della bambina. Ma quella cosa mi fa stare veramente male“, ha dichiarato.