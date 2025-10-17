Andrea Pisani lancia un dissing durante le registrazioni di LOL 6 che sembra rivolto a Beatrice Arnera e Raoul Bova: il video.

Dopo la paparazzata che ritrae Raoul Bova e Beatrice Arnera “mano nella mano“, arriva il dissing di Andrea Pisani. Nel video spoiler della sesta edizione di LOL – Chi ride è fuori, prevista per il 2026, il comico sorprende i fan con una risposta che sembra rispondere recenti rumors.

La fine della relazione tra Andrea Pisani e Beatrice Arnera

“Abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo, nostra figlia resta la priorità“. Con queste parole, Beatrice Arnera aveva affidato a una story su Instagram il racconto del momento delicato che stava vivendo con Andrea Pisani, comico dei PanPers e padre della loro bambina, Matilde.

A inizio settembre, come riportato da Today, l’attrice ha ricordato come, negli anni, lei e il comico abbiano spesso condiviso con il pubblico momenti importanti della loro vita. Poi, la conferma di una crisi: “Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo“.

Il dissing di Andrea Pisani contro Raoul Bova

Nel corso delle registrazioni di LOL 6, Andrea Pisani ha fatto irruzione nella stanza dei comici con un rap improvvisato. Un video spoiler pubblicato sui social lo mostra mentre lancia versi dal tono ironico ma dal contenuto tagliente. “Spero non si sia offeso nessuno, in caso contrario me ne pento e me ne scuso. Ma questa ispirazione dalla rabbia che si trova, quindi se potete salutatemi Raoul Bova“, ha recitato il comico nel suo intervento.

Il nome dell’attore viene bippato nel video, ma la frase non lascia molto spazio ai dubbi. A rendere ancora più evidente il riferimento è la didascalia del post pubblicato dallo stesso Pisani: “È inutile che mi chiedete di chi parlo, lo capirete nel 2026“.