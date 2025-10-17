Martina Colombari racconta, nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, il giudizio del marito Alessandro Costacurta sulla sua esperienza nel programma.

Nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, non solo Nancy Brilli si confessa sul trauma vissuto da bambina, ma anche Martina Colombari si apre raccontando cosa pensa suo marito Alessandro Costacurta del suo percorso nel programma. Nella terza puntata, per la prima volta, l’ex calciatore era presente tra il pubblico in studio. La sua presenza ha suscitato una forte emozione e ha spinto l’attrice e conduttrice a svelare un retroscena del tutto inaspettato.

La presenza di Alessandro Costacurta a Ballando con le Stelle

Nella terza puntata del programma, Alessandro Costacurta ha assistito in studio alla performance della moglie. La sua presenza ha generato una forte carica emotiva per Martina Colombari, che nel dietro le quinte non ha nascosto l’emozione.

“Non gli piaccio per niente perché mi lamento in continuazione. Non gli sono piaciuta per niente“, ha detto con franchezza l’attrice, rivelando come il marito abbia espresso critiche precise sul suo comportamento.

Alla domanda se a casa fosse diversa rispetto a quanto mostrato in trasmissione, la conduttrice ha risposto: “Molto diversa, lui dice. Non sei la Martina che conosco io“. Un’osservazione che evidenzia come l’esperienza di Ballando con le Stelle possa influenzare i comportamenti dei vip, alterando anche l’immagine percepita dalle persone più vicine.

Il retroscena teso raccontato da Martina Colombari

Martina Colombari non ha nascosto di vivere con difficoltà la pressione delle esibizioni a Ballando con le Stelle. “Non può essere che nella prima mi lamento per la perfezione, nella seconda per la mia bellezza, basta lamentarti mi ha detto“, ha raccontato ancora, riportando le parole del marito. Insomma, nelle prossime puntate scopriremo se l’attrice deciderà di seguire i consigli di Alessandro Costacurta e se mostrerà al pubblico una versione diversa di sé.