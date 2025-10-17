Aurora Ramazzotti riunisce tutti i suoi fratelli: la rarissima foto sui social

Aurora Ramazzotti condivide su Instagram una rara foto insieme ai suoi fratelli, nati dalle relazioni dei genitori Eros e Michelle Hunziker.

Mentre la madre Michelle Hunziker nelle scorse ore si lasciava andare a una confessione sul suo rimpianto in amore, la figlia Aurora Ramazzotti ha scelto di raccontare su Instagram qualcosa di molto diverso: ha condiviso con i suoi follower una foto rarissima tutti i suoi fratelli insieme, ritratti di spalle durante una passeggiata.

Il legame di Aurora Ramazzotti con i fratelli nati da storie diverse

Nella storia Instagram apparsa sul suo profilo, come riportato da Today, Aurora Ramazzotti ha condiviso un’immagine che ha fatto subito il giro del web: i suoi quattro fratelli – Gabrio, Sole, Raffa e Cece – mentre camminano insieme, ritratti da dietro durante quella che sembra una semplice passeggiata. Ma per chi conosce la sua storia familiare, è molto più di uno scatto qualunque.

L’influencer, 28 anni, è l’unica figlia nata dall’’unione tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Dopo la separazione dei genitori, entrambi hanno avuto nuovi compagni e altri figli. Raffaela Maria e Gabrio Tullio sono nati dalla relazione del cantante con Marica Pellegrinelli.

Mentre Sole e Celeste sono le figlie di Michelle e Tomaso Trussardi. Nonostante le diverse famiglie d’origine, la sorella maggiore ha sempre dimostrato un legame fortissimo con tutti loro. In passato aveva raccontato con tenerezza: “In realtà con loro mi sento più una zia, nemmeno una sorella maggiore. Sono molto legata a loro e curiosa di vederli crescere“.

La rarissima foto della loro reunion

Questa foto rappresenta molto più di un semplice momento condiviso: è la prova che Aurora Ramazzotti è finalmente riuscita a realizzare un desiderio che coltivava da tempo. Lei stessa aveva confessato, aggiunge Today, la speranza di organizzare prima o poi una reunion con tutti i suoi fratelli, e ora può dire di avercela fatta.

“Ce la faremo“, aveva detto in passato, e così è stato. Non è un dettaglio da poco, considerando che si tratta di figli nati da relazioni diverse e cresciuti in contesti differenti. Anche se l’influencer non ha svelato dove si trovassero né il motivo preciso dell’incontro, non è difficile pensare che il tutto possa essere collegato al concerto di Eros Ramazzotti previsto ad Amsterdam per il 18 ottobre-