“Oggi non lo rifarei”: Michelle Hunziker sconvolge tutti rivelando il suo più grande rimpianto

Michelle Hunziker si confessa in un’intervista al Corriere della Sera: il grande rimpianto per la fine dell’amore con Eros Ramazzotti.

Dopo essersi confessata sui suoi “ritocchini”, Michelle Hunziker si lascia andare su un suo grande rimpianto. In un’intervista al Corriere della Sera, come riportato da Gossip.it, la showgirl svizzera – felicemente innomarata di Nino Tronchetti Provera – racconta senza giri di parole il dolore legato alla fine del suo amore con Eros Ramazzotti.

Il rapporto di Michelle Hunziker con le sue figlie

Mamma di tre figlie – Aurora, Sole e Celeste – la showgirl Michelle Hunziker sa di essere una figura “ingombrante“. Parla con orgoglio della primogenita, Aurora Ramazzotti: “Per Auri è stato difficilissimo, lei ha anche un padre famoso, Eros. E’ stata bullizzata moltissimo per l’aspetto, però è una ragazza che si è fatta le ossa con una grande struttura“.

Inoltre, la conduttrice aggiunge: “Oggi è davvero una mamma speciale e ha realizzato se stessa attraverso il successo della maternità. Le faccio un sacco di complimenti, lei e Goffredo stanno crescendo un bambino gioioso che canta e balla“.

Il suo rimpianto con l’ex Eros Ramazzotti

Nel ripercorrere la storia d’amore con l’ex marito Eros Ramazzotti, dice al Corriere della Sera e aggiunge il sito Gossip.it, Michelle Hunziker rivela il suo rimpianto. “Sicuramente affronterei in modo diverso da come ho fatto quando ero così giovane e inesperta determinati rapporti, poi magari l’esito sarebbe stato lo stesso“, ha confessato, parlando del dolore legato alla fine di quella relazione vissuta all’apice dell’amore.

“Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello“, afferma con affetto, ma non nasconde l’amarezza. “Penso alla sofferenza che c’è stata (…) Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose“, conclude.