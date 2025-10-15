Fedez festeggia il compleanno: gli auguri speciali della fidanzata Giulia Honegger

Giulia Honegger sorprende il fidanzato Fedez con un augurio ironico e affettuoso su Instagram per il suo compleanno.

Oggi, 15 ottobre, è il giorno del compleanno di Fedez, e tra gli auguri ricevuti ce n’è uno che non è passato inosservato. Infatti, la fidanzata del rapper, Giulia Honegger, ha voluto dedicargli un messaggio speciale su Instagram, che in poche ore è diventato virale. Una nuova dimostrazione del legame profondo che li unisce da qualche mese.

Un augurio ironico e affettuoso per Fedez

Nella storia pubblicata su Instagram, Giulia Honegger ha scelto un tono scherzoso ma pieno di affetto per celebrare il compleanno di Fedez.

La foto li ritrae insieme, sorridenti e complici, accompagnata dalla scritta “puttanone” seguita da numerosi cuori e dall’emoji di una torta con candeline. Un messaggio diretto e ironico, che rispecchia il linguaggio confidenziale e giocoso della coppia, diventata sempre più seguita dal pubblico.

Fedez – www.donnaglamour.it

Il gesto di Giulia è stato interpretato da molti come una conferma del legame ormai stabile tra i due. Dopo settimane di indiscrezioni e apparizioni pubbliche, la dedica social segna un ulteriore passo nella loro relazione, rendendola ufficialmente “Instagram approved“.

La reazione dell’ex marito di Chiara Ferragni

A rendere ancora più speciale il gesto della Honegger è stata la reazione di Fedez, che ha scelto di ricondividere la storia sul suo profilo Instagram. Questo appare come un’ennesima conferma dell’affetto che c’è tra Fedez e la sua nuova fidanzata.

Il festeggiato ha ricondiviso anche gli auguri ricevuti da Leonardo Maria Del Vecchio, celebre imprenditore e suo grande amico (nonché nuovo proprietario del marchio Boem fondato da Federico Lucia e Lazza qualche anno fa).

Il giorno del compleanno di Fedez è appena iniziato e di certo non mancheranno le sorprese nel corso della giornata tra auguri speciali e grandi festeggiamenti che i fan attendono con ansia di scoprire.