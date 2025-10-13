Fedez e Giulia: viaggio “in famiglia”, spuntano anche Leone e Vittoria

Momento di divertimento e relax per Fedez e la sua nuova compagna Giulia Honegger, partiti alla volta di Disneyland con i figli del rapper.

Nuovo capitolo nella vita di Fedez, che sembra aver trovato serenità accanto alla sua nuova compagna, Giulia Honegger. Dopo aver annunciato l’uscita del suo libro, il rapper ha optato per condividere alcuni momenti di relax con la nuova dolce metà. Con loro parrebbero esserci anche Leone e Vittoria, figli di Federico, avuti con Chiara Ferragni.

Fedez a Disneyland con Giulia

Dopo settimane di silenzio, almeno in ambito famiglia e amore, Fedez è partito per un weekend speciale a Disneyland Paris, dove, secondo quanto mostrano alcune stories su Instagram, con lui ci sarebbero anche i figli Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni.

Le immagini pubblicate sui social hanno mostrato chiaramente il rapper e la sua dolce metà Giulia a Disneyland. I due non hanno nascosto qualche effusione con tanto di bacio nel bellissimo parco divertimenti. Sul profilo di Federico è stato possibile vedere anche quelli che sembrano essere i suoi figli: Leone e Vittoria, entrambi con due cappellini tipici delle giostre di Disneyland.

La scelta della vacanza

La coppia, legata da qualche tempo, ha deciso di vivere con maggiore naturalezza la propria relazione. Dopo una serie di uscite pubbliche estive, tra Milano e la Sardegna, questo viaggio a Disneyland segna una sorta di battesimo familiare: un momento di spensieratezza in cui Fedez, probabilmente, sta cercando di essere sereno e rilassato come magari non gli capita da tempo.

Il viaggio è probabilmente dovuto non solo alla voglia di vivere determinati momenti in ambito famiglia ma anche per festeggiare quello che sarà il prossimo 15 ottobre il compleanno dello stesso Federico. Quale modo migliore per essere felici e spensierati se non quello delle bellissime giostre di Disneyland? Siamo sicuri che non mancheranno altri post e immagini oltre alle stories Instagram condivise in queste ore.