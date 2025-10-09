“Emozioni. Responsabilità. Verità”: Fedez spiazza e svela tutto

L’annuncio di Fedez: tutte le sue paure, le verità mai confessate e tanto altro nel libro in uscita. Le parole del rapper sui social.

Ha deciso di vivere i social facendo parlare solo la musica ma a quanto pare le parole continuano ad essere parte integrante della sua vita e del suo ultimo progetto: un libro. Stiamo parlando di Fedez che tramite un lungo post ha condiviso l’uscita del suo lavoro dove ha svelato tutta la sua verità sull’ultimo periodo affrontato.

Fedez: esce il suo libro

Un racconto molto personale con dentro tutte le sue verità, quelle raccontate e quelle ancora tutte sa svelare. Fedez ha sorpreso tutti annunciando l’uscita di un suo libro edito Mondadori dal titolo ‘Fedez. L’acqua è più profonda di come sembra da sopra‘. Nel condividere la novità, il rapper ha deciso di allegare un lungo messaggio per spiegare le motivazioni dietro all’opera e non solo.

“Galleggiare per anni sulla superficie delle cose. Correre, evitare, sorridere. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai. Evitare tutto ciò che ti costringe ad andare in profondità. Perché andare a fondo è annegare, è perdere il respiro. Ma è proprio vero che se non guardi il fondo, il fondo prima o poi ti tira a sé. Non è una scelta, e quando ci arrivi non puoi ignorare più niente. Emozioni. Responsabilità. Verità“, sono le parole del rapper nella didascalia del post social condiviso.

La verità e il motivo del libro

“È lì che ho scritto Battito. È stato il momento chiave. Attraverso la scrittura ho capito che gli errori che non affronti tornano sempre, finché non li cogli davvero. Analizzare e rimettere in ordine quello che sembrava caotico è stato come iniziare a respirare per la prima volta sott’acqua”, ha proseguito Federico prima di spiegare le ragioni dietro alla decisione di realizzare questa opera.

“Scrivere questo libro è stato il passo successivo“, ha aggiunto facendo riferimento appunto al testo in uscita il prossimo 21 ottobre 2025. “Approcciare per la prima volta la scrittura senza il vincolo della rima. Qui ci sono errori, cadute, le parti che ho evitato per anni. Ricostruire e dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine. So che quello che farà discutere di più sarà la superficie. E forse per la prima volta nella mia vita è proprio la superficie a spaventarmi, e non il fondo. Perché l’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra”.