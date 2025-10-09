Nel salotto di Rai 1 de ‘La Volta Buona’ è arrivata la confessione di Eva Grimaldi che ha rischiato la vita per un intervento al seno.

Tempo fa aveva parlato in tv di una gravidanza interrotta. Adesso per Eva Grimaldi è stato tempo di altre confessioni. Intervenuta nella trasmissione di Caterina Balivo, ‘La Volta Buona’ su Rai 1, l’attrice ha dato il suo contribuito parlando di chirurgia estetica rivelando di aver rischiato la vita per un intervento al seno subito in passato.

Eva Grimaldi e la chirurgia estetica

Nel corso della recente puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, trasmissione magistralmente condotta dalla padrona di casa Caterina Balivo, si è parlato di chirurgia estetica e di intervenit che, spesso, non finiscono come dovrebbero causando, in certi casi più gravi, danni permanenti o persino la morte. In questo senso, tra gli ospiti c’è stata Eva Grimaldi.

Imma Battaglia e Eva Grimaldi – www.donnaglamour.it

La nota attrice, che non ha mai fatto segreto di aver fatto ricorso a qualche interventino, ha rivelato con grande sincerità di essersi trovata in una situazione molto difficile quando era all’apice della carriera, rischiando persino la vita a causa di un’operazione al seno.

L’imbarazzo sul set: cosa è successo

Parlando a ‘La Volta Buona‘, la Grimaldi ha spiegato quanto accadutole in passato: “Sono rimasta per un anno con un seno solo“, ha detto. “Nel momento massimo della mia carriera… Io stavo girando un film con Remo Girone che è venuto a mancare in questi giorni. C’era una scena a seno nudo. Io inventavo sempre una scusa, una bugia. Dicevo che avevo una fistola ogni volta che c’era questa scena di nudo. Dicevo che non potevo. Una volta mi sono confidata con Remo e la moglie dicendo che non era una fistola. Non è proprio così…”, ha spiegato l’attrice confidando la propria esperienza.