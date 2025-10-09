“Scene pietose”: bufera su Tina e Gemma a Uomini e Donne

Ancora polemiche sui comportamenti a Uomini e Donne di Tina Cipollari e Gemma Galgani, questa volta non solo per il “feeling” tra loro.

A Uomini e Donne si è alzato l’ennesimo polverone nel trono over con Gemma Galgani ancora protagonista. Dopo i tanti commenti arrivati alla dama torinese nei giorni scorsi, ecco un’altra situazione che sta facendo molto discutere e che vede coinvolti anche Tina Cipollari, opinionista del dating show, e il cavaliere Mario.

Uomini e Donne: fine dei giochi tra Gemma e Mario

Nelle ultime settimane, nel trono over di Uomini e Donne, Gemma e Mario avevano iniziato a frequentarsi dando vita a quella che sembrava una bella conoscenza. Eppure, a quanto pare, la magia si è spezzata e tra i due il rapporto si è velocemente interrotto. Non solo, la dama torinese ha avuto parole non certo piacevoli per l’uomo.

Tina Cipollari – www.donnaglamour.it

Il signor Mario aveva spiegato di trovare la Galgani una bella donna ma di non esserne attratto. Una situazione che ha portato la dama a reagire in un mix di rabbia e lacrime: “Meno male che non ti piaccio, non mi piaci nemmeno più te perché ti ho visto di profilo. Sei sceso che sembravi don Chisciotte con l’anguria in pancia”.

Tina “consola” Gemma: le reazioni

Ma dopo quelle scene relative ai giorni scorsi, ecco che in studio la tensione tra i due volti del trono over è tornata a farsi sentire portando Gemma alle lacrime e ad uscire dallo studio. La situazione è stata perfetta per Tina Cipollari che in un mix di ilarità e chissà quanto “vera” vicinanza alla dama le ha portato un po’ di scottex per asciugarsi le lacrime. “Ma è finta Tina, non crederle Gemma”, l’ha messa in guardia Maria.

Il siparietto, per la verità non così divertente al netto delle molte risate in studio, ha portato diversi utenti del web a ribellarsi. Oltre alle critiche sia per Tina che per Gemma, qualcuno se l’è presa anche con il programma parlando apertamente di “scene pietose” e consigliando di virare su altri personaggi e far andare, in un certo senso, nel dimenticatoio Gemma. Staremo a vedere quali sviluppi ci saranno.