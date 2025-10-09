“Mi fa impazzire”: al Grande Fratello sta per nascere una coppia

Interessanti confessioni al Grande Fratello dove potrebbe essere in via di “formazione” una nuova coppia. Ecco di chi si tratta.

Dopo alcuni primi momenti di tensione vissuti tra dei concorrenti, al Grande Fratello è tempo di “feeling” speciali che sembrano poter nascere. In particolare dopo i nuovi ingressi nella Casa che a quanto pare hanno già smosso le acque. A far parlare sono stati proprio in queste ore Rasha e Omer tra cui pare possa esserci del potenziale in termini di relazione.

Grande Fratello: i nuovi arrivi e le novità

Come spesso capita al Grande Fratello, alcuni concorrenti creano rapporti di amicizia e, altri, invece, vanno oltre. Chissà che questo non possa capitare tra Rasha e Omer. Tutto è partito dalla scorsa puntata quando sono entrati in gioco cinque nuovi concorrenti, che però per questa prima settimana sono costretti a restare nel tugurio.

Tra questi c’è anche appunto Rasha che chiamata in causa da alcuni inquiline si è espressa fin dal primo momento con degli apprezzamenti verso Omer spiegando che il suo comportamento, letteralmente, la faccia “impazzire”, ma in modo positivo.

Rasha e Omer nuova coppia?

Rasha su Omer: “Il suo atteggiamento mi fa impazzire” #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/iydLqVLswy pic.twitter.com/Kdd2JZheZE — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2025

“Esteticamente non so se fuori da qua lo guarderei, però il suo atteggiamento così maschile mi fa impazzire, così uomo, composto“, ha spiegato Rasha confidando quindi di avere una sorta di debole per lui. “Il fatto che sia molto chiuso non mi fa paura. L’essere così maschio oggi non lo vedi più negli uomini”.

Parlando con gli altri concorrenti, la donna ha spiegato che di solito non “viene scelta” ma è lei che decide in tema amore a chi essere interessata. Staremo a vedere quindi se tra lei e Omer possa nascere qualcosa di speciale. Sui social in tanti sono già sicuri che potrebbero formare una coppia sensazionale. Solo la vera vita nella Casa potrà confermare o smentire le aspettative nei loro confronti.