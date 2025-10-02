“Ve li infilo in bocca. Da casa non si deve vedere”: al Grande Fratello scoppia il caos

Scintille al Grande Fratello con un pesantissimo sfogo tra concorrenti. In evidenza Grazia che non le ha certo mandate a dire.

Dopo le prime ore di puro caos con tanto di doppia polemica, ecco che al Grande Fratello le giornate non stanno trascorrendo esattamente in modo sereno. Vedere per credere quanto accaduto tra Grazia e alcuni concorrenti che si sono trovati a fare i conti con uno sfogo senza precedenti della ragazza, arrabbiata perché non riusciva a dormire per colpa loro.

Grande Fratello: lo sfogo di Grazia

Nel corso delle ultime edizioni del Grande Fratello abbiamo visto concorrenti fare le ore piccole e svegliarsi ad orari davvero assurdi. Ecco, forse in questa annata le cose andranno diversamente. Il merito potrebbe essere di Grazia Kendi che nella notte si è letteralmente infuriata perché alcuni coinquilini stavano facendo troppo baccano non rispettando appunto la libertà degli altri.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

“Ve lo sto giurando, se vola un cuscino… ve li infilo in bocca e ve li faccio uscire dall’altra parte”, ha subito detto Grazia alterandosi con alcuni dei concorrenti che stavano facendo rumore. “Se non mi fate dormire divento una pazza, adesso. Ho sonno e dovete avere rispetto delle persone che si devono riposare perché alle 4 di pomeriggio sembriamo degli zombie. Non si deve vedere questo da casa, mettetevelo in testa. Il primo cuscino che vola…”, ha aggiunto in segno di minaccia la ragazza.

L’approvazione sui social

“Non posso andare a dormire sul divano con la luce perché qua dovete fare i deficienti fino alle 8 di mattina. E ora basta. E ora dormite“, ha concluso poi la concorrente del GF definendo “bambini” chi le stava procurando fastidio. Una lezione da applausi da parte di Grazia che ha ottenuto diversi pareri positivi da parte dei telespettatori e dal mondo social che, in gran parte, ha ritenuto corretto lo sfogo della ragazza. Staremo a vedere come procederanno le prossime giornate e soprattutto… le prossime nottate.