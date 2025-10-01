Grande Fratello, prime 24 ore di fuoco: concorrente a rischio prima squalifica e un abbandono

Caos al Grande Fratello: Giulia rischia la squalifica, Matteo pensa già di lasciare il reality. Scopri cos’è successo.

Il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni ma la tensione dentro la Casa è già alle stelle. Alcuni concorrenti si sono resi protagonisti di episodi che hanno acceso il dibattito sia sui social che tra i telespettatori. Al centro delle polemiche ci sono Giulia Soponariu, finita sotto accusa per alcune frasi controverse, e Matteo Azzali, che ha minacciato di abbandonare il gioco dopo appena 24 ore. Ma scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello, Giulia rischia la squalifica per frasi controverse

Giulia Soponariu, nuova concorrente del Grande Fratello, ha catturato l’attenzione per il suo carattere diretto e senza filtri. Tuttavia, alcune sue uscite non sono passate inosservate e rischiano di compromettere la sua permanenza nel reality. In un racconto legato alla sua esperienza scolastica, Giulia ha ricordato episodi di bullismo subiti, ma si è lasciata andare a un’espressione che ha fatto discutere: “Io me la ricordo ancora questa ragazza che diceva queste cose, e pensavo ‘oddio ora questa la meno, la meno, questa qui…‘”.

Il secondo episodio è arrivato in cucina, durante una chiacchierata con Domenico D’Alterio. Commentando la sua foto ufficiale, Giulia ha dichiarato: “Ragazzi la mia foto non mi piace per niente. Dai, ma io in quella foto sembro una down“. Parole che hanno sollevato indignazione e critiche sui social.

giulia l’ossigenata ha appena usato la parola down per descrivere se stessa io trovo questo comportamento squallido pensando al mio cuginetto che ha questa sindrome e deve vedere questa ragazza schernirlo, cosa vogliamo fare @GrandeFratello @AlfonsoSignori1 @Codacons ???😔 pic.twitter.com/JKXWT2lqqv — sora lella (@smarginatvra) September 30, 2025

Infine, rivolgendosi a Giulio Carotenuto, ha ironizzato sul suo certificato medico con un riferimento alle origini napoletane del coinquilino: “Secondo me ti sei fatto fare un certificato falso. Tu sei capace di farlo. Tu sei napoletano!“.

Grande Fratello, Matteo minaccia di lasciare il reality

Non è solo Giulia a scuotere le dinamiche del Grande Fratello. Matteo Azzali, ex pugile di 50 anni, ha manifestato fin dalle prime ore un forte disagio all’interno della Casa. Nella notte si è sfogato con Francesco Rana, dichiarando di non sentirsi a suo agio con il clima goliardico dei coinquilini più giovani: “Io non mi metto a fare cavolate, cori da stadio, a urlare tutto il giorno. Io ho 50 anni, voi ne avete 20, lo capisco, ma non fa per me“.

Il concorrente ha chiarito che la sua partecipazione al reality ha uno scopo ben preciso: “Io sono venuto qui dentro solo ed esclusivamente perché la mia storia possa essere da esempio, da ispirazione ai ragazzi giovani“. Ma ha aggiunto anche parole dure che hanno fatto pensare a un addio immediato: “Io non sono venuto qui a fare il pagliaccio e nemmeno l’idiota. Se questo esempio non lo posso dare, ciao“.