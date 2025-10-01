Fedez confessa in diretta un reato del 2007 legato al centro sociale Cuore Nero: “Lo bruciammo”, le parole del rapper.

Durante l’ultima puntata del podcast Pulp, condotto insieme a Mr. Marra, Fedez ha rivelato un episodio che ha subito destato scalpore. Nel corso di un acceso dibattito con un attivista, il rapper ha ricordato un fatto risalente a quasi vent’anni fa, una confessione che ha riportato alla memoria una vicenda controversa della cronaca milanese. Ma scopriamo che cosa è successo.

Fedez e la confessione in diretta

Il confronto nasce da uno scambio con un attivista di Ultima Generazione che lo aveva spesso criticato per l’uso del jet privato, simbolo – secondo l’ospite – di incoerenza tra impegno pubblico e stile di vita personale.

In risposta, Fedez ha scelto di spingersi oltre e raccontare un episodio legato al suo passato. “Quando ha aperto Cuore Nero – ha detto in diretta – siamo andati a dargli fuoco. Risultato ottenuto? Abbiamo chiuso Cuore Nero. Almeno quello“.

La dichiarazione, che riguarda un atto compiuto nel 2007 e ormai prescritto, ha subito alimentato polemiche. Non è mancato chi ha letto nella sua frase una sorta di giustificazione di atti violenti come strumento politico, mentre altri hanno sottolineato la spontaneità con cui il rapper ha rievocato il ricordo.

La vicenda del centro sociale Cuore Nero

Il riferimento di Fedez è a un episodio avvenuto la notte dell’11 aprile 2007 in viale Certosa a Milano, quando il centro sociale di estrema destra Cuore Nero, non ancora inaugurato, venne gravemente danneggiato da un incendio doloso.

L’apertura era prevista per pochi giorni dopo, il 14 aprile, ma le fiamme ne impedirono l’avvio. All’epoca le autorità parlarono di un attentato di “chiara matrice comunista” e di un’azione “ad alto potenziale”, attribuita ad ambienti autonomi e forse collegati a gruppi eversivi.