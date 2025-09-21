Momento di grande emozione al Forum di Assago con Fedez che ha lanciato un messaggio di grande importanza per Chiara Ferragni.

Ha risposto in modo vago sul possibile ritorno di fiamma con Chiara Ferragni. Ma adesso, Fedez ha fatto ancora di più confermando che il legame con la nota imprenditrice digitale e madre dei suoi due figli, non si spezzerà mai, aldilà di tutto quello che è accaduto nelle loro vite. Il rapper ha sorpreso tutti sul palco del Forum di Assago durante il suo concerto dedicando un pensiero alla ex e alla famiglia che hanno costruito.

Fedez: le parole al Forum di Assago

Le parole hanno un peso e Fedez lo sa bene. Ecco perché nei suoi pezzi, il rapper riesce sempre ad arrivare nella testa e nel cuore dei suoi seguaci. In questo senso, davanti al pubblico presente al suo concerto al Forum di Assago, l’artista ha voluto sorprendere tutti dedicando un pensiero a Chiara Ferragni e alla loro storia conclusa.

Fedez – www.donnaglamour.it

Dopo aver cantato il suo brano ‘Allucinazione collettiva’, canzone utilizzata, di fatto, per raccontare la fine del suo matrimonio e le difficoltà sperimentate durante la storia d’amore con la Ferragni, il rapper ha voluto mandare un chiaro segnale alla donna e a tutti quanti.

La dedica alla Ferragni: il video

Davanti ai fan che stavano applaudendo per le sue esibizioni, Federico ha sorpreso tutti e dopo aver cantato ‘Allucinazione collettiva’ si è ritrovato a parlare in modo molto personale e inedito della sua ex moglie: “I nostri racconti vanno avanti ma la storia non si cancella”, ha detto facendo riferimento ovviamente al matrimonio vissuto.

Il rapper ha tenuto a sottolineare come l’amore provato, i sentimenti e le emozioni generati dalla creazione della loro famiglia non potranno mai essere cancellati o messi da parte: “Non rinnegherò mai un legame che ha dato vita ai nostri splendidi figli”, ha aggiunto. “Resterà indissolubile. Perché ci sono legami invisibili che non hanno nodi”, ha concluso tra gli applausi.