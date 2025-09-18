Fedez a La Zanzara parla di un possibile ritorno con Chiara Ferragni: “Mai dire mai”, la risposta del rapper spiazza.

Il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni continua ad attirare l’attenzione mediatica, e stavolta le parole del rapper hanno colto di sorpresa tutti. Durante la sua partecipazione a La Zanzara, il rapper milanese ha dovuto affrontare una serie di domande dirette, ma la più delicata è arrivata quando Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo lo hanno incalzato sul possibile ritorno con l’ex moglie. Le sue parole hanno lasciato aperto più di uno spiraglio, suscitando nuove speculazioni. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Fedez a disagio: le domande su Chiara Ferragni

Quando Cruciani ha chiesto senza giri di parole se un ritorno con Chiara Ferragni fosse possibile, Fedez ha mostrato un evidente imbarazzo.

Il conduttore ha ironizzato: “Nella vita magari uno può anche tornare insieme all’ex moglie”. A quel punto il rapper, dopo un attimo di esitazione, ha risposto con una frase breve ma significativa: “Mai dire mai“.

Fedez – www.donnaglamour.it

Una dichiarazione che, pur non confermando nulla, ha subito alimentato il dibattito pubblico e le ipotesi dei fan sulla coppia più discussa d’Italia.

Fedez e Chiara Ferragni: il rapper non si sbilancia

Nonostante l’insistenza di Davide Parenzo, che ha provato a portarlo a definire Chiara “il più grande amore della sua vita“, Fedez non ha voluto sbilanciarsi.

Invece di dare una risposta chiara, ha scelto di ridere e di stemperare la tensione con una battuta: “Siamo da Barbara d’Urso“. Il tono ironico ha messo in evidenza il disagio dell’artista nel parlare di un tema così personale davanti ai microfoni di una trasmissione seguita e provocatoria come La Zanzara.

Ma Federico si è trovato anche a parlare di altri argomenti spinosi, come la vicenda degli audio privati di Raoul Bova diffusi da Fabrizio Corona. Sulla vicenda ha dichiarato: “È una cosa molto delicata. Però devo dire che mi dispiace molto per la situazione perché credo che non sia divertente essere nel mezzo a quel tipo di bufera“.