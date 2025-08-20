Torna virale un vecchio video di Fedez e Chiara Ferragni, i fan notano un dettaglio shock: “L’ha chiamata Angelica”.

Un vecchio filmato di Fedez e Chiara Ferragni è tornato alla ribalta sui social, scatenando curiosità e nuove interpretazioni. Nel breve video, girato anni fa e ora rilanciato su TikTok, diversi utenti sostengono che il rapper abbia chiamato la moglie con un nome inaspettato: “Angelica“. Una semplice impressione o un dettaglio che riaccende un capitolo delicato della loro storia? Scopriamo i dettagli e la reazione degli utenti.

Il video virale che divide il web

Il video al centro del dibattito è una vecchia storia pubblicata da Chiara Ferragni su Instagram, registrata nell’ascensore della casa di CityLife.

Nelle immagini si vede l’imprenditrice digitale con un paio di tacchi altissimi, mentre ironizza sull’altezza: “Stasera sono un po’ più alta di Fede…“.

Il rapper, con tono divertito, risponde: “Sì, vabbè, fai vedere che tacchi hai messo scusa!“. Fin qui nulla di insolito, se non fosse per la frase successiva che ha acceso le discussioni: molti utenti hanno percepito un “C’è, Ange, ma perché“, interpretando quel “Ange” come un riferimento ad Angelica.

Altri, invece, sono convinti che Fedez abbia semplicemente detto “Ma già, cioè ma perché“, senza alcun nome. Il filmato è diventato virale in poche ore, e ha diviso il pubblico tra chi parla di lapsus e chi di semplice pareidolia acustica, cioè la tendenza a sentire parole o frasi inesistenti.

Fedez e le parole su Angelica

Le speculazioni sul video si inseriscono in un contesto già segnato dalle rivelazioni fatte mesi fa da Fabrizio Corona, che aveva svelato l’identità di Angelica Montini come donna legata a Fedez durante il matrimonio con Chiara Ferragni.

Il rapper, in un intervento successivo, aveva confermato la relazione e chiarito: “Ho incontrato Angelica pochi mesi prima del matrimonio, ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato, quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere anche dopo averci provato“.