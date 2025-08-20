Retroscena alla camera ardente di Pippo Baudo: una conduttrice sorpresa a intavolare trattative. Scopri i dettagli.

Alla camera ardente di Pippo Baudo, il conduttore simbolo della televisione italiana, non sono mancate emozioni, ricordi e omaggi. Ma, secondo quanto riportato da Dagospia e dal Corriere della Sera, un episodio singolare avrebbe attirato l’attenzione dei presenti e del pubblico: una conduttrice sarebbe stata sorpresa a intavolare una trattativa in un momento tanto delicato. Ma scopriamo tutti i dettagli del retroscena.

Il retroscena dalla camera ardente di Pippo Baudo

Il Teatro delle Vittorie di Roma, luogo simbolo della carriera di Pippo Baudo, si è trasformato in uno spazio di commozione e di memoria.

Dal giorno dell’apertura della camera ardente, lunedì, centinaia di persone – tra volti noti dello spettacolo e gente comune – hanno voluto rendere omaggio al presentatore scomparso. Tuttavia, in mezzo a questo clima di rispetto e ricordo, Dagospia ha riportato un episodio che ha sollevato curiosità e discussioni.

Pippo Baudo – www.donnaglamour.it

Secondo il sito, tra i tanti vip presenti, una conduttrice avrebbe iniziato a parlare con Roberto Sergio, attuale amministratore delegato Rai, arrivando persino a discutere di un nuovo progetto televisivo.

“Alla camera ardente di Pippo Baudo, un fiume di vip vari si mette in fila per ricordare Baudo e, con l’occasione, mostrare e pubblicizzare se stessi. C’è anche chi ronza intorno a Roberto Sergio fino a intavolare una trattativa” ha scritto Dagospia.

Le segnalazioni: chi è la conduttrice

Ulteriori dettagli sono arrivati da Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera, che ha raccontato con precisione quanto sarebbe avvenuto.

Secondo la sua ricostruzione, la conduttrice, definita “una signora bionda” dal giornalista, avrebbe insistito con Roberto Sergio per proporsi alla guida di un nuovo programma in partenza il prossimo 15 settembre. Il dialogo riportato dal Corriere non lascia spazio a dubbi: “Sergio: ‘Sul serio il 15 settembre vuoi condurre tu?‘. E lei: ‘Sì, mi piacerebbe…’. ‘Sei proprio sicura?’. Lei, accorata (e di spalle a Pippo Baudo): ‘Sì sì…’“.

Roncone ha aggiunto che, subito dopo la conversazione, Sergio avrebbe preso il telefono e inviato un messaggio, forse per confermare quanto discusso. Un dettaglio che ha alimentato le polemiche.