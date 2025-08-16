Il celebre conduttore televisivo Pippo Baudo è scomparso, a 89 anni.

Conduttore e paroliere italiano tra i più amati del piccolo schermo italiano, Pippo Baudo è scomparso a 89 anni, il 16 agosto 2025. Nel corso della sua vita ha condotto alcuni dei più celebri show televisivi, diventando uno dei volti di punta del piccolo schermo e, senza dubbio, uno dei personaggi più amati dai telespettatori italiani. Baudo ha avuto due figli ed è stato sposato due volte.

Pippo Baudo è morto: il lutto

Il celebre conduttore Pippo Baudo è scomparso. In tanti sui social hanno espresso il loro cordoglio per la morte dell’amatissimo volto tv, che con i suoi programmi ha senza dubbio segnato un’importante fetta della storia televisiva italiana.

Pippo Baudo

Baudo era nato nel 1937 a Militello in Val di Catania, nella sua amata Sicilia, e aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo debuttando giovanissimo a teatro, dove si era distinto fin da subito come grande intrattenitore. Pur essendo laureato in giurisprudenza non aveva mai esercitato la professione forense, e fin dagli anni ’60 ha condotto alcuni dei primi show di punta del piccolo schermo. Il suo successo è senza dubbio legato all’esperienza di Fantastico, varietà storico in onda su Rai1 di cui fu conduttore per 2 memorabili edizioni (dal 1984 al 1986).

Oltre ai successi come conduttore tv (ha condotto ben 13 edizioni del Festival di Sanremo) Baudo è stato un talent scout dal formidabile fiuto: alcuni dei volti più famosi della tv (tra cui Lorella Cuccarini, Michelle Hunziker e Heather Parisi) sono stati “scoperti” proprio dal conduttore. L’unico su cui lui stesso ha ammesso di aver preso un grosso abbaglio è stato Rosario Fiorello: “Quando si fa un provino lo si fa di 5 minuti. Fiorello lo fece di 50. E io gli dissi: “Sei bravo ma Fantastico lo devo fare io no tu”. E lo scartai. Proprio io che mi vanto di averne scoperti tanti ho preso una toppata gigantesca”, raccontò in seguito in un’intervista al Corriere della Sera.

I familiari e il discusso divorzio

Il presentatore ha avuto due figli: Alessandro, nato nel 1962 dalla relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto da Baudo solo 4 anni più tardi, e Tiziana, nata nel 1970 dal suo matrimonio con Angela Lippi, e diventata assistente del celebre conduttore. Baudo è stato sposato due volte: la prima con Angela Lippi, e la seconda – dal 1986 al 2004 – con Katia Ricciarelli.

“Con Baudo sono stati 18 anni di matrimonio felice. Poi qualcosa non ha funzionato. Niente tragedie. Se la casa mi cade in testa, io mi sposto…”, aveva raccontato lei a DiPiù. I due, dopo le iniziali recriminazioni che avevano seguito la loro separazione, erano riusciti a recuperare un rapporto di reciproco affetto.