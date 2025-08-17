Il dolore per la morte di Pippo Baudo ma anche una amara dichiarazione in merito a chi stava attorno al conduttore. Parla Katia Ricciarelli.

La morte di Pippo Baudo ha scosso tutto il mondo dello spettacolo con diversi personaggi famosi che lo hanno voluto ricordare in vario modo. Non è mancato anche un commento tra dolore e un pizzico di rabbia da chi ha condiviso con l’uomo momenti di grande amore e passione: Katia Ricciarelli. La donna, infatti, in alcune brevi interviste, ha spiegato il suo stato d’animo dopo il decesso del mitico conduttore.

Katia Ricciarelli sconvolta dalla morte di Pippo Baudo

La tragica dipartita di Pippo Baudo ha improvvisamente scosso il settore della televisione e dello spettacolo. A 89 anni, dopo essere sparito da tempo dai riflettori, alla fine il conduttore ha salutato tutti lasciando un vuoto incolmabile. A commentare la sua scomparsa è stata l’ex moglie, Katia Ricciarelli che a RaiNews24 si è detta veramente “sconvolta”.

Pippo Baudo – www.donnaglamour.it

“Sono sconvolta. Quando ho perso mia mamma mi sono sentita sola, ora con la morte di lui mi sembra proprio… Basta…”, sono state le sue parole. “E’ stato il più grande di tutti. Negli ultimi anni non siamo stati in contatto, ma non è importante, quando ci siamo rivisti all’Arena di Verona ci siamo abbracciati e non c’era bisogno di parlare, era come se ci fossimo incontrati il giorno prima, anche con un amico non occorre vedersi tutti i giorni”.

“Persone non giuste attorno a lui”

La Ricciarelli ha voluto liberarsi anche di un piccolo sassolino in relazione alle persone che sarebbero state con Baudo nel suo ultimo periodo di vita. In questo senso la donna non le ha mandate a dire: “Avrebbero dovuto rispettarlo di più. Non aveva attorno a lui le persone giuste, è stato attorniato da persone che volevano tenerlo all’oscuro di tante cose, adesso che è morto invece…”.

“Era una persona sempre disponibile nei confronti dei giovani. Era un grande uomo, lo sappiamo tutti. Mi dispiace tantissimo”, ha concluso sempre a RaiNews24 la Ricciarelli.