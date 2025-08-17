Scintille a distanza con tanto di nuovo dissing tra Fedez e Tony Effe con il futuro papà che ha risposto al primo direttamente dal palco del Red Valley di Olbia.

Estate bollente anche in termini di scontri a suon di parole e strofe tra Fedez e Tony Effe. Dopo il “nuovo dissing” fatto partire da Federico al Red Valley di Olbia, a distanza di alcuni giorni è toccato al compagno di Giulia De Lellis salire sul palco e… “vendicarsi”. La risposta è stata precisa e diretta e ha sfruttato l’ormai famoso brano da lui pensato “Chiara”.

Fedez contro Tony Effe: la prima risposta

La battaglia a colpi di rime e strofe tra Fedez e Tony Effe sta continuando dopo un periodo di tranquillità tra i due. A far ripartire lo scontro è stato Federico Lucia che al Red Valley di Olbia si era lanciato in una serie di frecciatine contro l’artista romano. Nello specifico era arrivato un commento particolare sull’esibizione di Effe a Sanremo 2025.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

Fedez aveva lanciato l’ennesima stoccata al rivale dicendo: “Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti, un po’ come confondere i boc**ini coi su**hiotti”. Una frase alla quale il rapper romano aveva replicato fin da subito con una storia Instagram abbastanza esplicita con un disegno di lui dietro a Federico che piangeva.

Il dissing continua: il video da Olbia

Ora, però. è arrivata anche una ulteriore vendetta. Anche Effe è salito sul palco del Red Valley di Olbia e non ha fatto mancare di rispondere. Per l’artista romano niente di più facile che riproporre il famoso brano “Chiara” che aveva fatto discutere ampiamente chiamando in causa la vita privata di Federico Lucia e della sua attuale ex moglie, Chiara Ferragni.

Tra i vari passaggi del pezzo le frasi “Sono il figlio preferito di Tatiana (madre di Fedez ndr), ma anche “Hai fatto i figli solo per postarli”, e pure “Lucia, ti do un consiglio. La vita è corta, devi stare tranquillo. Non assomigli a tuo figlio. L’hai chiamato Leo ma sei un coniglio”.