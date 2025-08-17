Momento di sfogo ma anche di grande apertura per Clizia Incorvaia che sui social si è aperta in un lungo messaggio con video.

L’abbiamo vista di recente omaggiare Eleonora Giorgi dopo la sua scomparsa, ma ora Clizia Incorvaia ha voluto condividere alcuni pensieri molto personali che la riguardano in prima persona. La nota modella e influencer, infatti, ha parlato del suo corpo ma anche di depressione post partum, un tema molto delicato che spesso non viene affrontato nel modo corretto.

Clizia Incorvaia e la depressione post partum

Tramite un post social con tanto di video, e successivamente anche con una storia Instagram, Clizia Incorvaia, seguitissima sul web, ha voluto condividere alcuni pensieri molto importanti che riguardano lei in primis ma in generale il mondo femminile. “Il corpo di una donna è sempre in continuo mutamento e poi ci sono gli ormoni che giocano un grande ruolo sulla nostra forma e sulle mente!!!”, ha esordito.

E ancora: “Le gravidanze che cambiano il tuo corpo etc la depressione post partum (per chi come me si è trovata ad affrontarla) la vita lavorativa, emozionale e familiare… ovviamente il nostro corpo ne risente. Pensate che mi sono accorta facendo le analisi del sangue che mi si era rallentata la tiroide e che avevo un po’ di insulino resistenza (mai avuta) così mi sono rivolta a degli specialisti e adottando un alimentazione sana e allenandomi da un mese e mezzo tre volte a settimana, mattoncino dopo mattoncino sto riappropriandomi del mio corpo, salute fisica corrisponde a salute psichica: ‘mens sana in corpore sano’ è il mantra più saggio che io conosca!”, ha proseguito.

La verità e il consiglio

In questo senso, la bella Clizia, con tanto di filmato, ha deciso di mandare un messaggio di positività con tanto di consiglio: “Volersi bene, e aver un buon rapporto con la propria mente e il proprio corpo , lavorando su noi stesse è fondamentale per essere più gioiose amorevoli e forse amare di più. Non so se il condividere le miei esperienze può essere d’aiuto ad alcune di voi. Ma sempre con VERITÀ MI APRO A VOI”, le sue parole. “P.s il video dei miei progressi fisici ovviamente non ha filtri e nulla altrimenti che testimonianza sarebbe ! Quindi un po’ di ritenzione ci sta 🙂 siamo umane, e non donne create dall’intelligenza artificiale ricordatelo sempre”.