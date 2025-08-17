Nuove foto social in vacanze per Diletta Leotta che ha lasciato tutto a bocca aperto. Poi è arrivata una dedica speciale di Karius.

Dopo essersi mostrata in modo “casual” non senza far discutere, Diletta Leotta è tornata protagonista sui social per alcune situazione molto particolari. La bellissima conduttrice sportiva si trova in vacanza nella sua Sicilia dove ha stupito tutti con una serie di scatti da vera “sirena”. Inoltre, sulle stories Instagram, non è passata inosservata una speciale dedica di suo marito, Loris Karius.

Diletta Leotta “sirena”: le foto social

Quando si tratta di Diletta Leotta, si sa, ogni cosa fa discutere e parlare. La conferma è arrivata in queste ore quando la bellissima conduttrice e volto DAZN ha deciso di mostrare alcuni scatti nella sua Sicilia che la vedono protagonista in tutto il suo splendore. La donna sta trascorrendo alcuni giorni a casa e non ha fatto mancare di documentare il tutto.

Negli ultimi post social della Leotta, ecco immagini e video al mare in costume e non solo. “Sunglow”, ha scritto la donna geolocalizzandosi presso il Mangia’s Brucoli. Le sue foto hanno immediatamente scatenato centinaia di commenti: “Una divinità”, “Se clicco il cuoricino divorzio”, ha ironizzato un altro per sottolineare tutta la bellezza di Diletta.

La dedica di Karius per un motivo speciale

A prendersi la scena, però, oltre la Leotta, è stato anche Loris Karius. Il marito del volto DAZN, infatti, tramite una storia Instagram, ha dedicato un pensiero molto speciale a sua moglie e non solo. Infatti, il 16 agosto è stato il compleanno della donna ma anche della loro piccola Aria. Da qui l’augurio del calciatore che ha scritto: “Buon compleanno alla madre e moglie migliore“. Il tutto accompagnato da una foto di coppia in un momento di relax al mare. Un pensiero decisamente speciale al quale, siamo sicuri, faranno seguito anche altri scatti in compagnia della piccola Aria che sta crescendo benissimo.