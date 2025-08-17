Non è mancato un pensiero molto particolare di Maria De Filippi per Pippo Baudo. La Queen di Mediaset ha fatto un gesto speciale.

La morte di Pippo Baudo ha colpito il mondo dello spettacolo e non sono mancate in queste ore le parole e i messaggi per il fantastico conduttore. Dopo quelle, con tanto di nota polemica, di Katia Ricciarelli, ecco il gesto di Maria De Filippi che ha scelto di condividere un pensiero tramite il profilo ufficiale social della trasmissione Amici.

Maria De Filippi: il gesto per Pippo Baudo

Sono state ore di lutto nel mondo della tv e in generale nello spettacolo per la morte di Pippo Baudo, un simbolo per l’intero settore. Tra i tanti personaggi che lo hanno voluto ricordare non è passato inosservato un gesto compiuto da Maria De Filippi. La Queen di Mediaset, infatti, ha scelto un modo originale per il compianto collega.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

La De Filippi, sfruttando il profilo ufficiale della trasmissione da lei condotta, Amici, ha ricondiviso un pensiero di Enrico Mentana al quale ha voluto aggiungere, ovviamente, un tocco personale. Come sempre, quindi, la conduttrice ha trovato il modo di essere unica raccogliendo diversi messaggi di complimenti per la classe e lo stile.

Cosa ha scritto Enrico Mentana

Ma cosa ha scritto la De Filippi? Come detto, la Regina di Mediaset ha optato per condividere quanto pubblicato dal giornalista Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 ha pubblicato una foto che lo ritrae sul palco accanto a Baudo e Maurizio Costanzo e una didascalia: “Se ne è andato anche lui, Pippo. È stato con Mike, Raffaella, Corrado e Costanzo uno dei re della tv, da Settevoci ai mille Sanremo, a tantissime altre pagine storiche della nostra vita comune. La memoria mi fa riaffiorare una valanga di ricordi tutti legati alla sua straordinaria presenza. Addio grande Pippo”.

Dal canto suo la De Filippi ha aggiunto: “Penso che Enrico abbia usato le parole più eleganti e giuste su Pippo. È per questo che reposto le sue frasi e le sottoscrivo”, ha scritto Maria, firmandosi dal profilo di Amici con le iniziali MDF.