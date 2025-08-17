Una notizia improvvisa che ha scosso davvero tutti ha portato Cristina D’Avena ad interrompere il suo concerto e omaggiare Pippo Baudo.

Ha di recente parlato della sua vita privata e del suo ex, svelando alcuni tradimenti scoperti, ora, invece, Cristina D’Avena è stata protagonista di un gesto apprezzabile durante il suo ultimo concerto a Vado Ligure. L’occasione, purtroppo, è stata la notizia improvvisa della morte di Pippo Baudo che è arrivata durante la serata live della famosa artista.

Cristina D’Avena interrompe il concerto

La tragica notizia della morte di Pippo Baudo arrivate nella tarda serata di ieri ha scosso davvero tutti. Diversi personaggi famosi si sono trovati a lasciare un ricordo del famoso conduttore e anche chi era a lavoro come Cristina D’Avena non è stato da meno. L’artista, infatti, si trovava nel pieno di una serata live a Vado Ligure quando è giunta la drammatica news.

Cristina D’Avena – www.donnaglamour.it

A quel punto, la donna ha deciso di fermare per qualche istante la serata, informare gli spettatori del lutto importante appena accaduto e optare per una dedica molto importante che ha sicuramente emozionato tutti i presenti e anche gli affetti del compianto Baudo.

La dedica a Pippo Baudo

La D’Avena ha scelto di parlare di Baudo con il cuore in mano dedicando proprio a lui la serata: “Facciamo un applauso a Pippo Baudo, persona stupenda, che ci ha lasciato qualche minuto fa“, ha detto suscitando dal proprio pubblico una reazione di grande amarezza e tristezza per il decesso del conduttore.

“Io lo conoscevo, era un’istituzione e un uomo incredibile, quindi vorrei dedicare questo concerto proprio al grande Pippo Baudo, che sicuramente ci starà ascoltando”, ha aggiunto emozionandosi e facendo emozionare i presenti. “Grazie Pippo per tutto quello che hai fatto”, ha concluso la D’Avena prima di riprendere il concerto e fare iniziare a tutti gli effetti la serata che, alla fine, è stata dedicata con grande piacere al mitico Baudo.