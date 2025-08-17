“A mammt”: gaffe di Giulia Salemi in tv, Amadeus non si trattiene

Momento di ilarità e anche di imbarazzo in televisione con Giulia Salemi protagonista di una gaffe che ha mandato in tilt anche Amadeus.

Dopo la bellissima foto con dedica di questi giorni, ecco Giulia Salemi tornare alla ribalta per il suo impegno in tv nella trasmissione sul Nove, ‘The Cage’. La donna è stata protagonista di una simpatica ma anche un po’ bizzarra gaffe che ha generato reazioni a non finire sui social e che ha visto Amadeus scoppiare in diretta e non trattenersi.

La gaffe di Giulia Salemi

Protagonista sul piccolo schermo insieme ad Amadeus nella trasmissione sul Nove, ‘The Cage’, Giulia Salemi si è presa la scena in queste ore per una gaffe decisamente curiosa che ha portato il pubblico presente e lo stesso conduttore a non trattenersi dalle risate e a reagire in modo super divertente. Come sappiamo alla bella Giulia spetta il compito di presentare delle manche, ma anche di accompagnare i concorrenti verso gli obiettivi prefissati in puntata. Non solo.

Alla Salemi è anche affidato il compito di presentare i vari premi potenzialmente in palio per i concorrenti. In questo senso, la donna è stata “vittima” di se stessa con una gaffe simpaticissima. Anziché dire Hammamet, famosa e importante città, Giulia ha detto “a mammt“…

La reazione di Amadeus e il video

Presentando i premi in palio per i concorrenti, la Salemi ha sbagliato e non sapendo pronunciare Hammamet, si è lanciata ne dire: “A mammt”. Una gaffe bella e buona che ha portato il pubblico a sorridere ma anche il presentatore Amadeus a scoppiare in una grassa risata diventando paonazzo e contagiando il pubblico. “Ma dai, poverina”, “Giulia mitica, riesce con la sua semplicità e genuinità a trasformare una errore in una cosa simpatica”, hanno scritto diversi utenti social dopo che il video dell’accaduto è diventato virale.