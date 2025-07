Giulia Salemi: la foto dolcissima per il compleanno di Pierpaolo Pretelli

Buon compleanno a Pierpaolo Pretelli che ha ricevuto degli auguri davvero speciali dalla sua dolce metà, Giulia Salemi.

In occasione del compleanno di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi – di recente protagonista di una gaffe in tv piuttosto imbarazzante – ha scelto di non pubblicare un post tradizionale, ma di condividere una dolcissima storia Instagram che ha subito conquistato i cuori dei fan. Nessun contenuto studiato o patinato: solo un momento autentico, pieno d’amore e quotidianità familiare.

Giulia Salemi: la dedica per il compleanno di Pierpaolo Pretelli

Innamoratissimi ormai da diversi anni, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono confermati una coppia super affiatata. Nel giorno del compleanno del ragazzo, la famosa influencer ha deciso di stupire tutti con una dedica molto dolce che ha visto coinvolto anche il loro figlio Kian, da poco entrato a far parte della famiglia.

Tramite una storia su Instagram, Giulia ha scritto una dedica semplice ma carica di sentimento: “Buon compleanno al papà più dolce del mondo. Ti amiamo tanto”, aggiungendo un cuoricino bianco e un’emoji di una corona, e taggando il compagno con il suo profilo ufficiale.

La foto dolcissima

Ad accompagnare le parole scelte da Giulia, come anticipato, anche una foto che racconta da sola tutta la dolcezza di questo legame: Pierpaolo si trova disteso su un letto, a torso nudo e in boxer grigi, con il loro bambino appoggiato su di lui. Il piccolo, vestito con un body bianco, beve il latte dal biberon tenuto proprio dal papà, che con l’altra mano gli accarezza delicatamente la testa.

Lo sguardo di Pierpaolo, rivolto amorevolmente verso il bambino, non lascia spazio ad interpretazione trasmettendo tutta la serenità e la gioia della paternità. Il gesto di Giulia ha commosso i fan, che hanno commentato con entusiasmo e affetto il momento condiviso, dimostrando ancora una volta quanto il pubblico sia legato a questa giovane famiglia.